وزارت اوقاف فلسطین: حمله به مساجد در کرانه باختری به یک خط مشی سیستماتیک تبدیل شده است

جوان آنلاین: وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین در بیانیه ای، آتش زدن مسجدی در روستای «کور» در طولکرم واقع در کرانه باختری و نوشتن شعارهای نژادپراستانه بر دیوارهای آن را محکوم کرد.
وزارت اوقاف فلسطین تاکید کرد که هدف قرار دادن مساجد از رفتارهای فردی فراتر رفته و به یک خط مشی سیستماتیک و برنامه ریزی شده با حمایت نیروهای اشغالگر تبدیل شده است که وجود و حقوق دینی فلسطینی ها را هدف قرار می دهد.
در این بیانیه آمده است: از موسسات بین المللی و حقوقی می خواهیم که برای توقف این تجاوزها و مجازات عاملان آن ها، فورا وارد عمل شوند.
وزارت اوقاف فلسطین با توجه به افزایش تعرض شهرک نشینان، از شهروندان فلسطینی خواست که هوشیارتر باشند و از مساجد محافظت کنند.
منابع محلی فلسطین امروز یکشنیه از حمله جدید شهرکنشینان صهیونیست به مسجد روستای «کور» (در جنوب شهر طولکرم، واقع در کرانهی باختری) خبر دادند.
این درحالی است که اخیرا رئیس حزب موسوم به «دموکراتها» در رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از عملکرد کابینه بنیامین نتانیاهو، هشدار داد که حمایت کابینه از شهرکنشینان افراطی و تشدید تنشها در کرانه باختری، امنیت این رژیم را با خطر جدی روبهرو کرده است.
یائیر گولان، رئیس حزب «دموکراتها» در رژیم صهیونیستی روز شنبه هشدار داد که کابینه بنیامین نتانیاهو با سیاستهای خود، کرانه باختری را به «بشکه باروتی» تبدیل کرده است که امنیت این رژیم را تهدید میکند.
گولان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد که کابینه نتانیاهو و دو وزیر آن، بزالل اسموتریچ و ایتامار بنگویر، بهصورت عمدی در حال ایجاد شرایطی «انفجاری» در کرانه باختری هستند.
وی افزود که شهرکنشینان تندرو طی ماههای گذشته بهطور سازمانیافته در پی ایجاد درگیری، شعلهور کردن تنشها و کشاندن ارتش و رژیم صهیونیستی به رویارویی گستردهتر بودهاند.
رئیس حزب دموکراتهای سرزمینهای اشغالی تصریح کرد که کابینه، بهجای مهار این شهرکنشینان، از آنها حمایت کرده و با همراهی وزیر جنگ، ایجاد شهرکها و کانونهای جدید و غیرقانونی را اعلام میکند؛ اقدامی که به گفته او، خطرات امنیتی را افزایش داده و به جای دور کردن غیرنظامیان از مناطق تنشزا، بر دامنه درگیریها میافزاید.
گولان همچنین کابینه نتانیاهو را «شکستخورده و دور از واقعیت» توصیف کرد و گفت، این کابینه از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) هیچ درسی نگرفته است؛ در حالی که باید جبهههای درگیری را کاهش داده و فرصت تمرکز ارتش بر مأموریتهای اصلی را فراهم میکرد، اما اکنون با وجود فرسایش شدید نیروهای ذخیره، در حال ایجاد کانونهای جدید تنش است.