کد خبر: 1370920
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۶
بين‌الملل » اخبار كلی

وزارت اوقاف فلسطین: حمله به مساجد در کرانه باختری به یک خط مشی سیستماتیک تبدیل شده است

فلسطین وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین تاکید کرد که هدف قرار دادن مساجد در کرانه باختری به یک خط‌مشی سیستماتیک از سوی صهیونیست‌ها تبدیل شده است و از مردم فلسطین خواست که هوشیار باشند و با این‌گونه اقدامات مقابله کنند.

جوان آنلاین: وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین در بیانیه ای، آتش زدن مسجدی در روستای «کور» در طولکرم واقع در کرانه باختری و نوشتن شعارهای نژادپراستانه بر دیوارهای آن را محکوم کرد.

وزارت اوقاف فلسطین تاکید کرد که هدف قرار دادن مساجد از رفتارهای فردی فراتر رفته و به یک خط مشی سیستماتیک و برنامه ریزی شده با حمایت نیروهای اشغالگر تبدیل شده است که وجود و حقوق دینی فلسطینی ها را هدف قرار می دهد.

در این بیانیه آمده است: از موسسات بین المللی و حقوقی می خواهیم که برای توقف این تجاوزها و مجازات عاملان آن ها، فورا وارد عمل شوند.

وزارت اوقاف فلسطین با توجه به افزایش تعرض شهرک نشینان، از شهروندان فلسطینی خواست که هوشیارتر باشند و از مساجد محافظت کنند.

منابع محلی فلسطین امروز یکشنیه از حمله‌ جدید شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجد روستای «کور» (در جنوب شهر طولکرم، واقع در کرانه‌ی باختری) خبر دادند.

این درحالی است که اخیرا رئیس حزب موسوم‌ به «دموکرات‌ها» در رژیم صهیونیستی با انتقاد شدید از عملکرد کابینه بنیامین نتانیاهو، هشدار داد که حمایت کابینه از شهرک‌نشینان افراطی و تشدید تنش‌ها در کرانه باختری، امنیت این رژیم را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

یائیر گولان، رئیس حزب «دموکرات‌ها» در رژیم صهیونیستی روز شنبه هشدار داد که کابینه بنیامین نتانیاهو با سیاست‌های خود، کرانه باختری را به «بشکه باروتی» تبدیل کرده است که امنیت این رژیم را تهدید می‌کند.

گولان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد که کابینه نتانیاهو و دو وزیر آن، بزالل اسموتریچ و ایتامار بن‌گویر، به‌صورت عمدی در حال ایجاد شرایطی «انفجاری» در کرانه باختری هستند.

وی افزود که شهرک‌نشینان تندرو طی ماه‌های گذشته به‌طور سازمان‌یافته در پی ایجاد درگیری، شعله‌ور کردن تنش‌ها و کشاندن ارتش و رژیم صهیونیستی به رویارویی گسترده‌تر بوده‌اند.

رئیس حزب دموکرات‌های سرزمین‌های اشغالی تصریح کرد که کابینه، به‌جای مهار این شهرک‌نشینان، از آنها حمایت کرده و با همراهی وزیر جنگ، ایجاد شهرک‌ها و کانون‌های جدید و غیرقانونی را اعلام می‌کند؛ اقدامی که به گفته او، خطرات امنیتی را افزایش داده و به جای دور کردن غیرنظامیان از مناطق تنش‌زا، بر دامنه درگیری‌ها می‌افزاید.

گولان همچنین کابینه نتانیاهو را «شکست‌خورده و دور از واقعیت» توصیف کرد و گفت، این کابینه از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) هیچ درسی نگرفته است؛ در حالی که باید جبهه‌های درگیری را کاهش داده و فرصت تمرکز ارتش بر مأموریت‌های اصلی را فراهم می‌کرد، اما اکنون با وجود فرسایش شدید نیروهای ذخیره، در حال ایجاد کانون‌های جدید تنش است.

برچسب ها: فلسطین ، جنگ ایران و آمریکا ، اوقاف
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کلنگ بمب را می‌زنید!

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

انتقام فوتبال از سیاست

پادوی حقیر نتانیاهو!

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

جغرافیای تنگه گویا است

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

لاروخا شایسته قهرمانی 

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار