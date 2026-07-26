رایزنی وزیر خارجه عربستان با همتایان مصری و قطری درمورد تحولات منطقه

وزیر خارجه عربستان در مورد آخرین تحولات منطقه و تلاش های انجام شده برای کاهش تنش، با همتای مصری و قطری خود تبادل نظر کرد.

جوان آنلاین: فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در تماس های تلفنی جداگانه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، درمورد آخرین تحولات منطقه و تداوم حمایت از تلاش ها برای کاهش تنش در منطقه و تقویت راه حل های دیپلماتیک رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، این تماس ها در چارچوب تضمین امنیت گذرگاه های آبی در خلیج فارس و دریای سرخ و حفظ امنیت و ثبات در منطقه است.

اخیرا سی‌بی‌اس گزارش داد، در حالی که همه چیز در جهت مثبت پیش می رود، دیپلماسی برای دستیابی به توافق به زمان بیشتری نیاز دارد و در این چارچوب، مقام‌های عمانی روز جمعه برای گفت‌وگو به تهران سفر کردند و این ارتباط دیپلماتیک با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف بمباران علیه ایران همزمان بود.

بر اساس این گزارش، آمریکا گفت‌وگوهای ایران و عمان را از نزدیک دنبال می‌کند.

در همین حال، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سید بدر البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان، عصر جمعه ۲ مرداد در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای، وضعیت امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس، متعاقب پاسخ‌های متقابل و متناسب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه کشورمان، گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

وزیران خارجه دو کشور همچنین با اشاره به اهمیت حفظ امنیت کشتیرانی،در مورد راهکارها و همکاری‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید تنش‌ و برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه رایزنی کردند.