«مجازی شدن مدارس در سال تحصیلی جدید» شایعه و کذب است/ ورود ۳۰ هزار نیروی جدید به مدارس

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شایعات مجازی شدن مدارس ازمهرماه گفت: این موضوع کذب است، بعضی‌ها شایعاتی پخش کردند که آموزش و پرورش سال آینده مجازی خواهد بود؛ هیچ مقام مسئولی تا الان چنین اظهار نظری نکرده لذا به این شایعات توجه نکنید؛ تمام اهتمام نظام و دولت برگزاری حضوری کلاسها از سال تحصیلی جدید است مگر اینکه یک اتفاق واقعاً فوق‌العاده رقم بخورد.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی در حاشیه همایش مسئولان استانی انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که جزو اولویت‌های مهم کشور، دولت و حاکمیت است، موضوع ناترازی‌های انرژی و صرفه‌جویی است که به خوبی ورود شده و امروز از یک اپلیکیشن فوق العاده خوب رونمایی شد که هم در زمینه آموزش و هم در زمینه کنشگری و بخش‌های محتوایی به جامعه دانش‌آموزی کمک می‌کند افزود: در نهایت صرفه جویی در حوزه‌های آب و برق و گاز اتفاق می‌افتد.

به گزارش مهر، کاظمی درباره مهمترین اولویت آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید و دغدغه این وزارتخانه برای مهرماه گفت: از همین الان تمام تمرکز ما بر اجرای آزمون‌های نهایی و پایان ارزشیابی تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم است.

وی افزو: برنامه‌ریزی‌های فراوان و متراکم برای آغاز سال تحصیلی مهمترین دغدغه اولویت ماست و امیدواریم برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شود که مانند سال‌های گذشته، آغاز سال تحصیلی آرام، کم دغدغه، خوب و با نشاط و با امید برای خانواده‌ها باشد.

کاظمی درباره شایعات مجازی شدن سال تحصیلی آینده گفت: این موضوع کذب است و متاسفم که بعضی‌ها شایعاتی پخش کردند که آموزش و پرورش سال آینده به صورت مجازی خواهد بود؛ هیچ مقام مسئولی تا الان چنین اظهار نظری نکرده و اگر فردی هم اظهار نظری کرده هیچ مسئولیتی در این زمینه نداشته لذا به این شایعات توجه نکنید؛ تمام اهتمام دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئولین دولت و نظام تعلیم و تربیت این است که آموزش و پرورش به صورت حضوری از سال تحصیلی جدید آغاز شود. این یک اصل اجتناب ناپذیر است مگر یک اتفاق واقعاً فوق‌العاده و خارق العاده‌ای رقم بخورد.

وی ادامه داد: سال تحصیلی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به دلیل اتفاقاتی که افتاد، تقریباً اکثر سال را به صورت مجازی برگزار کردیم، یقیناً شاهد یک افت کیفیت آموزشی بودیم لذا توسعه عدالت و کیفیت را کماکان جزو مهمترین اولویت‌های خود در سال تحصیلی آینده در نظر داریم.

کاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر وجود کمبود معلم در مدارس با توجه به برگزار نشدن آزمونهای استخدامی گفت: کمبود معلم قطعاً داریم ولی همیشه کمبودهای معلم را از طرق مختلف جبران می‌کنیم؛ همین امسال هم ۳۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان داریم که وارد فضای آموزش خواهند شد اما پیگیر استخدام هم هستیم که باید دید چه خواهد شد اما طبیعتا به سال جدید نمی‌رسیم.

وی درباره برگزاری مراسم اربعین دانش آموزی گفت: بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ موکب فقط در سطح کشور داریم، رئیس ستاد اربعین وزارتخانه در استان خوزستان هستند. علاوه بر این دانش آموزان به صورت گروهی، تیمی، اردویی، عازم سفر اربعین شدند و برنامه‌های ما محکم سر جای خود است؛ فقط دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم درگیر امتحانات نهایی هستند ولی بقیه دانش آموزان ارزشیابی‌شان تمام شده و فرصت حضور در راهپیمایی ارزشمند اربعین را دارند.