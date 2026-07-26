چهارمین هفته صفر شدن واردات نفت آمریکا از عراق

جوان آنلاین: شفق نیوز به نقل از داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد عراق در هفته منتهی به ۱۷ ژوئیه هیچ محموله نفت خام از عراق وارد نکرده است. این چهارمین هفته پیاپی است که واردات نفت عراق به آمریکا ثبت نمی‌شود.

پیش از این، در هفته منتهی به ۱۹ ژوئیه، واردات نفت عراق به آمریکا ۷۱ هزار بشکه در روز بود، اما از آن تاریخ تاکنون به صفر رسیده است.

در مقابل، کانادا با ۳.۶۳۵ میلیون بشکه در روز، ونزوئلا با ۶۸۸ هزار بشکه و مکزیک با ۴۸۰ هزار بشکه در روز، سه تأمین‌کننده اصلی نفت آمریکا بودند.

همچنین آمریکا به ترتیب ۲۴۲ هزار بشکه از برزیل، ۱۴۱ هزار بشکه از کلمبیا، ۱۰۳ هزار بشکه از اکوادور و ۸ هزار بشکه از لیبی نفت وارد کرده است.

بر اساس داده‌های اولیه هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته گذشته هیچ وارداتی از عربستان، عراق و نیجریه ثبت نشده است.

علت اصلی این توقف، اختلال کامل در صادرات نفتی عراق به دلیل جنگ منطقه‌ای و بسته شدن تنگه هرمز است. بیش از ۹۰ درصد نفت خام عراق از این آبراه صادرات می‌شد و ایران تردد نفت‌کش‌ها را در این مسیر با اختلال مواجه کرد. این اتفاق باعث کاهش بیش از ۷۰ درصدی تولید نفت در جنوب عراق شد.

پس از میانجی‌گری آمریکا برای بازگشایی خط لوله کردستان عراق به ترکیه، نفت منطقه کردستان از طریق این مسیر جایگزین به بازارهای جهانی و از جمله آمریکا صادرات شد. این خط لوله امکان دور زدن تنگه هرمز را فراهم می‌کرد.

اما در هفته منتهی به ۱۲ ژوئن، حتی این مسیر جایگزین نیز نفت عراق را به آمریکا نرساند، چون این خط لوله نیازمند مرمت و نگهداری است و هرگونه اختلال فنی می‌تواند صادرات را به صفر برساند.

همچنین نفت کردستان پس از فعال‌سازی، عمدتاً به پالایشگاه‌های مدیترانه و اروپا ارسال شده است و اولویت صادرات به آمریکا در هفته مورد بررسی کاهش یافته بود. داده‌های هفتگی نیز نشان می‌دهد صادرات عراق به آمریکا در ماه‌های اخیر روندی بسیار نوسانی داشته است.

حجم کل مخازن نفت آمریکا هم به ۷۵۸.۵ میلیون بشکه رسیده که پایین‌ترین رقم از مارس ۱۹۸۵ است.