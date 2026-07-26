توزیع ۹۱۰ هزار گذرنامه زیارتی

جوان آنلاین: سعید شریف زاده، با اشاره به آمادهسازی زیرساختهای پستی برای ایام پیادهروی اربعین، اظهار کرد: از دوم مرداد، ۴۰ نفر از همکاران شرکت ملی پست در پایگاههای تعیینشده مستقر شدند و هماکنون همراه با سایر نهادها در خاک عراق و مسیرهای منتهی به کربلا مشغول ارائه خدمات به زائران هستند.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه یکی از مأموریتهای مهم پست در این ایام، گرهگشایی از مشکلات زائران است، افزود: بر اساس گزارشهای مستمر، همکاران ما به ویژه در زمینه پیدا کردن اسناد و مدارک مفقودشده زائران، نقش بسیار مؤثری ایفا میکنند و مانع از به وجود آمدن مشکل برای آنها میشوند.
شریف زاده با اشاره به تعهد شرکت ملی پست برای تسریع در روند صدور گذرنامهها، تصریح کرد: ما به زائران عزیز اعلام کردیم که روند صدور و ارسال گذرنامه در پایانه تهران حداکثر ۲۴ ساعت و در سایر شهرها از ۷۲ ساعت تجاوز نخواهد کرد؛ خوشبختانه تا امروز هیچگونه تأخیری در این زمینه نداشتهایم.
وی در خصوص هماهنگی با اداره صدور گذرنامه گفت: چندین تیم از همکاران ما به صورت شبانهروزی در اداره صدور گذرنامه مستقر شدهاند و به محض چاپ، گذرنامهها تحویل آنها میشود. این اسناد به مرکز تنظیم مبادلات شرکت ملی پست ارسال و از آنجا به صورت سریع به دست زائران در سراسر کشور میرسد.
شریف زاده، در گفتگو با رادیو اربعین با اشاره به آخرین آمار ارائه خدمات، خاطرنشان کرد: تا کنون ۹۱۰ هزار گذرنامه زیارتی عادی توزیع شده و این روند به صورت مستمر در حال انجام است.