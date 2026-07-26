کد خبر: 1370915
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵
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تحلیلگر صهیونیست: کرانه باختری در آستانه انفجار است

صهیونیست یک تحلیلگر نظامی اسرائیلی، هشدار داد احتمال انفجار گسترده اوضاع در کرانه باختری، بیش از احتمال آغاز جنگی جدید با ایران است.

جوان آنلاین: یوسی یهوشع تحلیلگر مسائل نظامی رژیم صهیونیستی گفت که احتمال انفجار اوضاع در کرانه باختری بیشتر از احتمال وقوع جنگ با ایران است.

به گزارش مهر،  یهوشع همچنین با اشاره به استقرار نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جبهه‌های مختلف، اعلام کرد مقامات نظامی اذعان دارند کرانه باختری در آستانه یک انفجار امنیتی قرار گرفته است.

این هشدار در پی تشدید حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به شهرها و روستاهای فلسطینی مطرح شده است. طی روزهای اخیر، شهرک‌نشینان به بیش از ۱۰ منطقه در شمال کرانه باختری حمله کرده و خانه‌ها و خودروهای فلسطینیان را به آتش کشیده‌اند. بیش از ۱۰ نفر هم در این حملات شهید و مجروح شدند.

همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی نیز حضور نظامی، یورش‌ها و بازداشت‌های گسترده خود در مناطق مختلف کرانه باختری را افزایش داده است.

مقام سابق صهیونیست: دوران مصونیت شهرک‌نشینان در کرانه باختری رو به پایان است

میخائیل میلشتاین، مسئول پیشین پرونده فلسطین در شعبه اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی، گفت دوران موسوم به «معجزه» در کرانه باختری رو به پایان است؛ زیرا حملات شهرک‌نشینان به مناطق فلسطینی دیگر بدون کشته و زخمی شدن آنان پایان نمی‌یابد.

وی تاکید کرد که حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به عامل مستقیم درگیری‌هایی تبدیل شده که اخیراً در کرانه باختری شدت گرفته است.

میلشتاین افزود مفهوم انقلاب که بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، از آن سخن می‌گوید، به معنای تصرف اراضی فلسطینیان و اجرای عملیات پاک‌سازی قومی در کرانه باختری است.

این مقام پیشین صهیونیست خاطر نشان کرد انتقاد افسران و مسئولان سابق رژیم صهیونیستی از رفتار شهرک‌نشینان، ناشی از نگرانی آنان درباره وجهه و امنیت رژیم صهیونیستی است، نه دفاع از فلسطینیان یا مخالفت با خشونت.

در تازه ترین تحولات کرانه باختری، نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان حمله مستمر به شهر نابلس، در خیابان رفیدیا اقدام به تیراندازی کردند.

نیروهای اشغالگر همچنین هنگام ورود به شهرک حواره در جنوب نابلس، شماری از شهروندان فلسطینی را مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار دادند.این نیروها تعدادی از خودروهای فلسطینی را در خیابان حواره متوقف کردند و مانع تردد خودروها در خیابان اصلی شدند.

برچسب ها: کرانه‌باختری ، جنایات اسرائیل ، انفجار
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