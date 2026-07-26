جوان آنلاین: با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش دمای هوا، تمایل مردم به استفاده از تفریحات و ورزش‌های آبی بیش از هر زمان دیگری افزایش می‌یابد. در این میان، شنا در دریا، رودخانه‌ها، سدها، دریاچه‌ها و سایر منابع آبی به یکی از تفریحات رایج تبدیل می‌شود؛ اما بی‌توجهی به اصول ایمنی و ورود به آب‌های ناشناخته و ناایمن، هر سال جان ده‌ها نفر را می‌گیرد و آمار غرق‌شدگی را در کشور افزایش می‌دهد.

به گزارش مهر، بخش قابل توجهی از حوادث غرق‌شدگی در محل‌هایی رخ می‌دهد که برای شنا مناسب نیستند؛ از جمله سدها، کانال‌های انتقال آب کشاورزی، رودخانه‌های خروشان، حوضچه‌های آب، آبگیرها و دریاچه‌های فاقد امکانات ایمنی و نیروهای امدادی. جریان‌های پنهان آب، عمق نامشخص، گیاهان آبزی و لغزندگی کف این مناطق، خطر غرق‌شدن را چندین برابر می‌کند.

کارشناسان با تأکید بر اینکه بسیاری از این حوادث با رعایت چند نکته ساده قابل پیشگیری است، توصیه می‌کنند شهروندان موارد زیر را جدی بگیرند:

از ورود و شنا کردن در آب‌های ناشناخته و ناایمن خودداری کنید.

هرگز در محل‌هایی که شنا در آن‌ها ممنوع اعلام شده است، وارد آب نشوید.

به‌ویژه در آب‌های ناشناخته، از شنا کردن به‌صورت انفرادی پرهیز کنید و حتماً در کنار افراد دیگر یا در محل‌های دارای نجات‌غریق شنا کنید.

از ورود به نقاط عمیق سدها، رودخانه‌های خروشان، حوضچه‌های آب کشاورزی، مناطق باتلاقی و قسمت‌های پوشیده از گیاهان آبزی در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنید.

در صورت مصرف داروهای خواب‌آور، آرام‌بخش یا هر دارویی که موجب کاهش هوشیاری می‌شود، از شنا کردن بپرهیزید.

پیش از ورود به آب، مهارت‌های شنا و اصول اولیه ایمنی و نجات در آب را فرا بگیرید.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند که خانواده‌ها باید مراقبت بیشتری از کودکان داشته باشند و هرگز آن‌ها را حتی برای چند لحظه در کنار منابع آبی بدون نظارت رها نکنند، زیرا غرق‌شدگی می‌تواند در مدت زمانی بسیار کوتاه و بدون ایجاد سر و صدای زیاد رخ دهد.

رعایت این توصیه‌های ساده اما حیاتی، نقش مهمی در کاهش حوادث غرق‌شدگی دارد و می‌تواند تابستانی ایمن و بدون حادثه را برای شهروندان رقم بزند.