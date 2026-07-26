کد خبر: 1370909
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۱
ورزش » ساير
سرمربی از باشگاه زمان خواست؛

تعیین تکلیف ۶ بازیکن پرسپولیس در خارج/ قلم قرمز روی نام چند سرخپوش

ورزش کادر فنی پرسپولیس قصد دارد در جریان اردوی ۱۲ روزه ترکیه، وضعیت ۶‌ بازیکن این تیم را بررسی کند تا درباره ادامه همکاری یا جدایی آنها برای فصل آینده تصمیم نهایی بگیرد.

جوان آنلاین: اردوی ۱۲ روزه پرسپولیس در ترکیه تنها به آماده‌سازی بدنی و فنی این تیم برای فصل آینده اختصاص نخواهد داشت، بلکه قرار است تکلیف تعدادی از بازیکنان سرخپوشان نیز در همین اردو مشخص شود.

به گزارش مهر، مهدی تارتار و اعضای کادر فنی پرسپولیس تصمیم دارند در طول این اردو، عملکرد شش بازیکن تیم را به دقت زیر نظر بگیرند تا درباره ماندن یا جدایی آنها برای فصل آینده تصمیم‌گیری کنند.

بر این اساس، تیوی بیفوما، دنیل گرا، یاسین سلمانی، علیرضا همایی‌فرد، علیرضا عنایت‌زاده و امیررضا رفیعی بازیکنانی هستند که وضعیت آنها پس از پایان اردوی ترکیه به صورت نهایی مشخص خواهد شد.

کادر فنی پرسپولیس قصد دارد علاوه بر ارزیابی فنی این نفرات در تمرینات و دیدارهای تدارکاتی، شرایط نقل‌وانتقالاتی باشگاه را نیز در نظر بگیرد. از این رو، تارتار نیم‌نگاهی به جذب بازیکنان مدنظر خود دارد و در صورتی که باشگاه بتواند گزینه‌های مورد نظر کادر فنی را به خدمت بگیرد، احتمال خروج تعدادی از بازیکنان فعلی افزایش خواهد یافت.

در این میان، علیرضا همایی‌فرد و علیرضا عنایت‌زاده پیش از آغاز تمرینات درخواست جدایی خود را مطرح کرده بودند تا با حضور در تیمی دیگر، فرصت بیشتری برای بازی در لیگ برتر به دست آورند، اما مهدی تارتار با این درخواست موافقت نکرد.

سرمربی پرسپولیس از این دو بازیکن خواسته است ابتدا در اردوی ترکیه حضور پیدا کنند و پس از پایان این اردو، درباره آینده آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.

در مورد تیوی بیفوما و دنیل گرا نیز با وجود اینکه شانس ادامه حضورشان در پرسپولیس چندان زیاد ارزیابی نمی‌شود، کادر فنی ترجیح داده است پیش از اعلام نظر نهایی، آخرین فرصت را در اردوی ترکیه در اختیار این دو بازیکن قرار دهد.

از سوی دیگر، وضعیت یاسین سلمانی و امیررضا رفیعی نیز به عملکرد آنها در روزهای آینده بستگی خواهد داشت و کادر فنی پس از بررسی شرایط فنی و نیازهای تیم، درباره ادامه همکاری با این بازیکنان تصمیم خواهد گرفت.
به این ترتیب، اردوی پیش‌فصل پرسپولیس در ترکیه علاوه بر آماده‌سازی سرخپوشان برای لیگ بیست‌وششم، به یکی از مهم‌ترین مقاطع تصمیم‌گیری درباره ترکیب نهایی تیم تبدیل خواهد شد؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند چهره پرسپولیس را پیش از آغاز فصل جدید به طور قابل توجهی تغییر دهد.

برچسب ها: تیم پرسپولیس ، کادر فنی ، اردوی خارجی
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