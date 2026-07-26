پیکر اکبر عبدی تشییع شد؛ وداع با هنرمندی که نگاهش به دنیا طنز بود

جوان آنلاین: مراسم تشییع پیکر اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون صبح امروز ۴ مرداد در مقابل تالار وحدت در حال برگزاری است. علاقه‌مندان به مرد هزار چهره سینما در مقابل تالار وحدت حضور یافتند تا هنرمند محبوبشان را بدرقه کنند. در ابتدای مراسم آهنگ فیلم‌های «مادر»، «اخراجی‌ها» و … پخش می‌شد.

به گزارش مهر، در این مراسم افرادی چون رائد فریدزاده، پیمان جبلی، جعفر گودرزی، بهاره رهنما، بهمن فرمان‌آرا، پژمان بازغی، کیانوش گرامی، حمید علیدوستی، مسعود ده‌نمکی، میرطاهر مظلومی، سیف‌الله صمدیان، احمد ایراندوست، امیر آقایی، بهنوش طباطبایی و … حضور دارند.

نیما کرمی اجرای مراسم را برعهده دارد.

مراسم تشییع با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما در ابتدای این آئین گفت: ما پای تلویزیون نشسته بودیم و اکبر عبدی از تلویزیون بیرون آمد مانند خانواده ما. او با ما خندید و گریه کرد. المیرای عزیز وقتی تو به دنیا آمدی مانند فرزند همه ما بودی. اکبر عبدی مانند اعضای خانواده با ما غصه خورد و بخشی از خاطرات ما شد.

وی تصریح کرد: عمو اکبر، بابت تمام‌ زیبایی‌هایی که در این سال‌ها برای ما ساختی از تو ممنونیم.

سپس پیام تسلیت رئیس جمهور برای اکبر عبدی قرائت شد.

در ادامه کورش سلیمانی بیانیه انجمن بازیگران خانه سینما را خواند که بخش‌هایی از آن بدین شرح است: دریغ که اکبر عبدی ستاره درخشان سینمای ایران دیگر از درخشش دوباره بر پرده سینما بازمانده است. او مرزهای تنوع در بازیگری را بارها جابه‌جا کرد. شاید بهتر بود که سینمای ما هم در سال‌های اخیر فیلم‌های باارزشی خلق می‌کرد که در شان اکبر عبدی باشد.

مینو جعفرزاده بازیگر نیز با بغض بیان کرد: دوست نداشتم در چنین روزی صحبت کنم. من پسر ندارم اما اکبر برای من پسری کرد. مثل کوه پشتم بود و اکنون بی پشت و پناه شدم. روزی که همسرم بهمن زرین‌پور نفس‌های آخرش را می‌کشید اکبر هم مریض بود. ساعت ۱۲ شب به ملاقاتش آمد و گفت ای کاش من به جای او می‌مردم. امروز فقط به بهمن مژدگانی می‌دهم که اکبر دیگر کنارش است.

سپس عبدالله اسکندری طراح گریم روی صحنه رفت و گفت: من از ۱۸ سالگی با احمد آشنا شدم و از همان بچگی نسبت به آدم‌ها خیلی حساس بود. در همان عالم بچگی با هم به شیرخوارگاه کودکان بی‌سرپرست رفتیم.

وی عنوان کرد: اکبر تمام زندگی‌اش را وقف خانواده کرد و بعد از آن وقف جامعه شد. دیگر صندلی اکبر برای همیشه خالی شده و نیست که با هم صحبت کنیم.

در ادامه مراسم همسر و دختر اکبر عبدی روی صحنه آمدند و المیرا عبدی گفت: بابا من باید می‌آمدم به صحنه تئاترت. ۳ ماه است که بابا نمی‌توانست نفس بکشد و من و مامان تلاش کردیم که خوب شود اما نشد. حتی نتوانستیم در این سه ماه یک دهم محبت‌هایش را جبران کنیم. بابای من خیلی آدم بزرگی بود. او در نقش‌هایش زندگی می‌کرد و در خانه با تمام خستگی ما را می‌خنداند. او زود رفت چون درک بالایی داشت و قلبش خیلی مهربون بود.

وی افزود: همیشه به من می‌گفت المیرا تو به همه خوبی کن. دیگر مثل بابای من نمی‌آید و لطفا به من تسلیت نگویید بلکه به سینمای ایران تسلیت بگویید.

دختر عبدی سپس بیان کرد: از همه شما خواهش می‌کنم بلند شوید و انگار در بزرگداشت اکبر عبدی هستید، او را تشویق کنید.

سپس حاضران همه ایستاده اکبر عبدی را تشویق کردند.

معصومه قاسمی همسر اکبر عبدی نیز گفت: اکبر، مهربانی زیاد را به من یاد داد. ما کمدین داریم و زیاد هم داریم اما از شما خواهش می‌کنم از این به بعد قدر این افراد را بدانید.

در ادامه اصغر خمسه بازیگر عنوان کرد: همه انسان‌ها یکبار زندگی می‌کنند و یکبار هم می‌میرند. اما هنرپیشه‌ها به تعداد نقش‌هایی که بازی می‌کنند زندگی می‌کنند و می‌میرند. دیشب که به خانه اکبر عبدی رفته بودم احساس می‌کردم او سکانسی از یک فیلم را بازی می‌کند.

وی افزود: من همیشه فکر می‌کردم من و اکبر جزو لشگریان شادی این زمین هستیم زیرا کمدین‌ها برای شادی به دنیا می‌آیند و مرگ آنها نیز غیرقابل باور است.

خمسه در پایان بیان کرد: اکبر عبدی مانند یک منشور چند وجهی بود و هیچ کسی نمی‌داند پشت این چهره خلاق چه انسان بزرگی وجود داشت. او یک پسر، برادر، همسایه، همکار، همسر و پدر بسیار خوب بود. اگر ستمی از کسی می‌دید زود می‌بخشید. روح بزرگش شاد.

مسعود جعفری جوزانی کارگردان سینما نیز عنوان کرد: معتقدم در هر آدمی استعدادی نهفته شده و ما با درس و تجربه آن را تقویت می‌کنیم. بازیگری جوهر نهادینه اکبر عبدی بود. وجود او گرمای زیبای تابستان را داشت و او عبوس‌ترین آدم‌ها را به خنده می‌انداخت و نگاهش به دنیا طنز بود.

وی با بیان خاطره‌ای گفت: زمان ساخت «ناصرالدین شاه آکتور سینما» اولین بار با او همکاری کردیم. در آن زمان گفتند اکبر عبدی پول زیاد می‌گیرد اما او هم مانند آقای انتظامی و نصیریان قرارداد سفید امضا کرد. مشکل ما این است که من در وجود همه ما وجود دارد و دروازه ورود دیگران را می‌بندد. همچنین مشکل ما نداشتن سازمان و تشکیلات درست است.

در ادامه مسعود ده‌نمکی کارگردان سینما عنوان کرد: عمو اکبر از تاریخ سینمای ایران حذف شدنی نیست و چه با سیمرغ و چه بی سیمرغ محبوب دل مردم ایران است. من و اکبر عبدی ۸ کار با هم انجام دادیم و متاسفانه این داغ در دلمان ماند که «اخراجی های ۴» را باهم کار کنیم.

این کارگردان تصریح کرد: اکبر عبدی بدون دوربین برای زندانی‌ها و اعدامی‌ها برنامه اجرا می‌کرد تا بخندند. این رفتارها او را اکبر عبدی کرد نه جایزه. او بود که به برخی فیلم‌ها و برخی جوایز ارزش می‌داد.

محمدمهدی عسگرپور کارگردان و مدیرعامل خانه هنرمندان ایران نیز در بخش دیگری از مراسم گفت: جز نیکی و خوبی از اکبر عبدی یاد نخواهد شد. مهر او در دل مردم ایران جاودانه شد زیرا عمل صالح پشت آن وجود داشت.

در پایان مراسم نماز میت بر پیکر این هنرمند خوانده و به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (ع) تشییع شد.