کد خبر: 1370907
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

پیام تند مقام عمانی به کشورهای خلیج فارس درباره یمن

یمن یکی از اعضای مجلس شورای عمان در پیامی خطاب به کشورهای خلیج فارس خواستار پایان دادن به دخالت و قیمومیت در امور یمن شد و نسبت به عواقب استمرار سوق دادن شبه جزیره عربستان به جنگ‌هایی که هیچ برنده‌ای ندارند، هشدار داد.

جوان آنلاین: «علی بن احمد المعشنی» عضو مجلس شورای عمان، در پیامی خطاب به کشورهای خلیج فارس که آن را «نصیحت صمیمانه» توصیف کرد و آن را در پلتفرم ایکس منتشر کرد، خواستار آن شد که یمن چه در صنعاء و چه در عدن برای تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت خود به مردمش واگذار شود، چراکه این یمنی‌ها هستند که تصمیم می‌گیرند چه کسی بر آنها حکومت کند.

به گزارش ایسنا، این مقام عمانی همچنین تاکید کرد: رمان یمن در درون خود آن نهفته است زیرا آنها (یمنی‌ها) بهتر از همه از دلایل اختلاف‌نظرهای خود و راه‌های دستیابی به توافق درباره آنها آگاه هستند.

او در ادامه نیز خواستار پایان هرگونه حمایت از هر یک از طرفین درگیری و لغو کامل قیمومیت بر مردم یمن شد تا آنها بتوانند سرزمین خود را اداره کنند.

به گزارش مساء پرس، این عضو مجلس شورای عمان در ادامه نیز با صراحت گفت: سرزمین یمن را به مردمش واگذار کنید، چه موافقت کنند و چه بجنگند، این مساله مربوط به خودشان است و آنها به سرنوشت و آینده خود آگاه‌تر هستند.

المعشنی افزود: مداخلات فعلی صرفا یک داروی بی‌حسی موقت است که اثرات آن از بین می‌رود و درد با شدت بیشتری بازمی‌گردد و آنچه در طول دوره گذشته ارائه شده، درمان ریشه‌ای برای رنج مردم یمن نبوده است.

این مقام عمانی با اشاره به دامنه رنج و مشکلات انسانی که یمنی‌ها در دهه‌های گذشته متحمل شده‌اند، تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده است که کودکان یمنی امنیت لازم برای رفتن به مدارس خود را پیدا کنند، سالمندان مراقبت دریافت کنند و فقرا با عزت نان خود را به دست آورند تا بتوانند به مزارع خود بازگردند و راه برای روشنفکران، اندیشمندان و سرمایه‌گذاران جهت بازسازی کشور و حفظ میراث «یمن شاد و سعادتمند» باز شود.

او پیام خود را با این جمله به پایان رساند که «افکار عمومی یمن کاملا می‌داند که در طول تمام سال‌های گذشته قربانی بوده و به این باور قطعی رسیده که «هیچ‌کس پوست شما را مانند ناخن خودتان نمی‌خاراند.»

المعشنی در پایان نیز خواستار آن شد که طفره رفتن‌ها پایان یافته و یمن پس از سال‌های طولانی ویرانی و قیمومیت که بر همه زیبایی‌های این سرزمین باستانی تأثیر گذاشته، به حال خود گذاشته شود.

برچسب ها: عمان ، یمن ، کشورهای حاشیه خلیج فارس
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