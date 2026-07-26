جوان آنلاین: نمایندگی فرانسه در سازمانهای بینالمللی در ژنو با انتشار نتایج رایگیری درباره تمدید دوره ماموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر به مدت چهار سال که در آن ۱۰ کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا، آرژانتین، روسیه، کرهشمالی و روسیه رای منفی داده بودند، به انتقاد از واشنگتن پرداخت.
به گزارش ایسنا، این هیات دیپلماتیک در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس نوشت: «آمریکا روزگاری چراغ راه حقوق بشر بود اما دیگر اینطور نیست. امروز (آمریکا) در کنار کرهشمالی، نیکاراگوئه، مالی و روسیه در انزواست و جهان دیگر به حرف آن گوش نمیکند.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعه گذشته با رای مثبت ۱۴۴ عضو دوره ماموریت فولکر تورک به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر را به مدت چهار سال دیگر تمدید کرد. در این رایگیری ۱۰ کشور رای مخالف و ۱۳ کشور نیز رای ممتنع دادند.
جف بارتوس، معاون نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل پیش از برگزاری رایگیری از کشورهای عضو خواست تا به این طرح رای منفی دهند و با لحنی تهدیدآمیز مدعی شد که در صورت بیتوجهی به «رویههای خلاف و سوءاستفاده از پستهای سازمان ملل»، واشنگتن تعامل، مشارکت و بودجه خود را بازبینی خواهد کرد.
دیمیتری چوماکوف، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل نیز با متهم کردن فولکر تورک و دفترش به «سوگیری سیاسی و خدمت به منافع ژئوپلیتیکی غرب» صلاحیت او را زیر سؤال برد و او را فاقد استانداردهای بیطرفی و اخلاقی مورد نیاز برای این سمت دانست.
گروههای حامی رژیم صهیونیستی نیز در شبکههای اجتماعی از موضعگیریهای فولکر تورک علیه این رژیم و نیز حملات متجاوزانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران انتقاد کرده بودند.