تیم ملی کاراته مردان کشورمان که برای شرکت در یک تورنمنت و کمپ تمرینی در روسیه به سر می‌برد، به ۲ مدال طلا دست یافت.

جوان آنلاین: ملی‌پوشان کشورمان که خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ آماده می‌کنند، در ادامه برنامه‌های آماده‌سازی خود در یک تورنمنت بین‌المللی و کمپ مشترک تمرینی در روسیه حضور یافته‌اند.

به گزارش ایرنا، در این رقابت‌ها، علی‌اصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم و مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم، دو نماینده کاراته ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، با برتری مقابل تمامی حریفان خود، عنوان قهرمانی را به دست آورده و دو مدال طلای این مسابقات را برای کشورمان کسب کردند.

این دو به همراه محمود نعمتی، ترکیب تیم کومیته مردان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا را تشکیل می‌دهند.