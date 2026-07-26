توافق کویت و پاکستان بر سر یک پیمان دفاعی مشترک

جوان آنلاین: رسانههای پاکستانی امروز گفتند که کویت امضای توافقنامه همکاری دفاعی مشترک با پاکستان را تایید کرد.
به گزارش ایرنا، اکنون پاکستان یک توافقنامه دفاعی متقابل استراتژیک با عربستان سعودی و یک توافقنامه همکاری دفاعی با کویت دارد که یک تحول بین این کشورها طی یکسال گذشته به شمار می رود.
توافقنامه همکاری دفاعی کویت و پاکستان شامل آموزش و همکاری نظامی، تدارکات، تبادل پرسنل، کارشناسان، تکنسینها و متخصصان در زمینههای مختلف نظامی، علمی و فناوری، اطلاعات نظامی، سیستمهای اطلاعاتی، ارتباطات الکترونیکی و صنایع نظامی و دفاعی خواهد بود.
هفته گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه در گزارشی مدعی شد: اسلامآباد در حال مذاکره با کویت برای گسترش یک پیمان دفاعی در ازای همکاریهای انرژی و سرمایهگذاری است.
کویت از سال ۲۰۲۳ یک توافق دفاعی محدود با پاکستان در زمینه آموزش نظامی و رزمایشهای مشترک امضا کرد.