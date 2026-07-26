وزارت کشور عراق: امنیت زائران اربعین حسینی اولویت اصلی ما است

جوان آنلاین: «مقداد میری» رئیس اداره روابط عمومی و رسانه وزارت کشور عراق در بیانیهای تاکید کرد: امنیت زائران اولویت اصلی طرح امنیتی اربعین است و گروههای دفاع شهری بهطور گسترده در مسیرهای زیارتی مستقر شدهاند و اقدامات پیشگیرانه، بازرسیها، اطلاع رسانی و اقدامات امنیتی برای موکبها و فراهم کردن اسکان آنان انجام شده است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: از رانندگان میخواهیم هنگام خستگی یا خوابآلودگی رانندگی نکنند، زیرا این امر خطر مستقیمی برای جان زائران است و مقامات مربوطه رانندگانی که جان شهروندان را به خطر بیندازد، پاسخگو خواهند کرد.
این مسئول عراقی تاکید کرد: هدف وزارت کشور عراق این است که زائران مراسم خود را با بالاترین سطح امنیت و سلامتی انجام دهند و با خیال راحت به کشور خود بازگردند.
پیش از این، «عمر الوائلی» رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق گفته بود: تعداد کل زائران عتبات عالیات که از ابتدای ماه محرم تا روز جمعه وارد عراق شدهاند، حدود ۹۰۰ هزار نفر بوده است، در حالیکه گذرگاههای مرزی در همین مدت، خروج ۵۱۵ هزار زائر را ثبت کردهاند.
وی اظهار داشت: از ابتدای ماه صفر تا روز جمعه حدود ۵۰۰ هزار زائر وارد عراق شده اند، در حالیکه حدود ۱۵۰ هزار زائر از طریق گذرگاههای مرزی از کشور خارج و به وطن خود بازگشتند.
رئیس سازمان گذرگاههای مرزی عراق با بیان اینکه عملیات تردد زائران اربعین به صورت شبانهروزی با نظارت مستقیم دولت عراق ادامه دارد، افزود: همه گذرگاههای مرزی با ظرفیت کامل و به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند تا مراحل ورود و خروج زائران را تسهیل کنند. این کار با پیگیری و نظارت مستقیم نخست وزیر عراق و با نظارت میدانی رئیس کمیته عالی امنیت و خدمات، در حال انجام است.