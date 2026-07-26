کد خبر: 1370900
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

سی‌ان‌ان گزارش داد؛ از تهدیدات ترامپ علیه ایران تا درخواست پنهانی

ترامپ شبکه سی ان ان به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد که ترامپ در حالی علنا از حمله همه جانبه علیه ایران دَم می زند که مخفیانه از مذاکره کنندگان می خواهد به مذاکرات ادامه دهند.

جوان آنلاین: سی ان ان به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در جریان نشست کاخ سفید طی روز جمعه مقابل ترامپ نسبت به وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا ابراز نگرانی کردند.

بر اساس این گزارش، ترامپ در نشست مذکور مدعی شد که راهکار سیاسی را در قبال ایران ترجیح می دهد اما در عین حال تمام گزینه ها روی میز است!

دولت ترامپ پیامدهای هر گونه تشدید تنش با ایران را تا بعد از ظهر روز جمعه بررسی کرد. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز طی رایزنی هایشان با مسئولان دولت ترامپ خواهان خویشتن داری آنها شدند!

در این گزارش آمده است که ترامپ به صورت محرمانه از مذاکره کنندگان آمریکایی خواسته به مذاکرات ادامه دهند و در عین حال علنا اعلام کرده که گزینه حمله همه جانبه علیه ایران را بررسی می کند.

در حلقه افراد نزدیک به ترامپ و یا عناصر داخل پنتاگون تنها عده کمی معتقدند که گزینه های تشدید تنش به نتایج مطلوب منجر می شود.

برچسب ها: ترامپ ، جنگ ایران امریکا ، سی ان ان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کلنگ بمب را می‌زنید!

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

انتقام فوتبال از سیاست

پادوی حقیر نتانیاهو!

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

جغرافیای تنگه گویا است

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

لاروخا شایسته قهرمانی 

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار