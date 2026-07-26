26 هزار سند برای اتباع مقیم خراسان رضوی صادر شد

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای حضور اتباع افغانستانی در مراسم اربعین حسینی اظهارکرد: امسال 20 هزار سهمیه برای زائران و اتباع افغانستانی در نظر گرفته شده و تاکنون حدود 26 هزار سند با همکاری فراجا برای اتباع مقیم خراسان رضوی صادر و در اختیار آنان قرار گرفته است.
جعفر سیدآبادی افزود: بر اساس مصوبات ستاد مرکزی اربعین حسینی، مرز چذابه برای زائران ترانزیتی افغانستانی که از کشور افغانستان وارد ایران میشوند و مرز شلمچه برای اتباع افغانستانی مقیم خراسان رضوی که قصد حضور در مراسم اربعین را دارند، تعیین شده است.
وی تصریح کرد:باهمکاری وزارت امور خارجه، مقرر شده اتباع افغانستانی بهصورت کاروانی وارد کشور شوند و برای هر کاروان نیز مدیر کاروان تعیین شود تا از بدو ورود، زائران را تا مرز چذابه همراهی کند. این شیوه علاوه بر تسهیل مدیریت زائران، به رفع یکی از دغدغههای سالهای گذشته در زمینه بازگشت اتباع افغانستانی پس از پایان مراسم اربعین نیز کمک خواهد کرد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی خاطرنشانکرد: امسال از ظرفیت ناوگان حملونقل افغانستان برای انتقال زائران تا مرز چذابه استفاده خواهد شد تا بخشی از فشار وارد بر ناوگان داخلی کاهش یابد. در این زمینه هماهنگیهای لازم با مسئولان افغانستان و کمیته حملونقل انجام شده و برای ناوگان فرسودهای که امکان ورود به کشور را ندارد نیز راهکارهایی پیشبینی شده است.
سیدآبادی از آمادگی مرز دوغارون برای پذیرش روزانه سه هزار زائر افغانستانی خبرداد و گفت:امکانات رفاهی مورد نیاز در این مرز فراهم شده و با همکاری آستان قدس رضوی و بنیاد کرامت رضوی، خدمات و موکبهای لازم برای پذیرایی و خدمترسانی به زائران افغانستانی پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد:با توجه به اینکه بسیاری از این زائران پیش از عزیمت به عتبات عالیات به زیارت حرم مطهر رضوی مشرف میشوند، برنامهریزی لازم برای اسکان، پذیرایی و اعزام آنان به مرز چذابه نیز انجام شده است.