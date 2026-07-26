بنادر کویت و عربستان خالی شدند

جوان آنلاین: پایشهای ماهوارهای از ۶ ساعت پیش تاکنون از کاهش سرعت بارگیری محمولهها در بنادر کویت و عربستان خبر میدهد.
یمن جمعه شب به تلافی حملات عربستان به بندر الحدیده، تاسیسات نفتی آرامکو و بندر ینبع عربستان را بمباران کرد؛ ساعاتی بعد تصاویر ماهوارهای فرار نفتکشها از بندر جازان را نشان داد.
مقرهای پشتیبانی آمریکا در کویت هم پس از تجاوزهای واشنگتن به خاک کشور، آماج حملات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.
حالا عکسهای ماهوارهای نشان میدهد که در حال حاضر، مجتمع اسکلههای نفتی الاحمدی در کویت و جبیل در عربستان کاملا خالی هستند.
چیزی که یکی از تحلیلگران تصاویر ماهوارهای میگوید: از زمان لغو تفاهمنامه بهطور مداوم این وضعیت را رصد کردهام؛ «اسکلهها بهتدریج خلوتتر شدهاند؛ تعداد کشتیهای بارگیریشدهای هم روزبهروز کمتر میشود.»