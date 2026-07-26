مهدی سلطانیفربا اشاره به حجم عظیم عملیات سلامت در این مرکز اظهارکرد:به لطف الهی و عنایات حضرت رضا (ع)، این مجموعه توانسته است در این بازه زمانی، خدماتی در تراز استانداردهای ملی و بینالمللی به زائران ارائه دهد که با احتساب مراجعات گسترده، آمار کل پذیرشها به عدد چشمگیر 473 هزار و 460 نفر رسیده است؛ عددی که گویای ارائه خدمات به نزدیک به نیممیلیون زائر است.
وی در تشریح نحوه توزیع این خدمات گفت:یکی از بخشهای پرتردد ما، داروخانه مرکزی است که در این مدت 174 هزار و 182 مراجعهکننده را پذیرش کرده و خدمات دارویی فوری ارائه داده است. همچنین با توجه به نیاز زائران در فضای حرم مطهر، پایگاههای اورژانس دارالشفای امام در داخل صحنهای حرم مطهر با ثبت 127 هزار و 922 مورد خدمت درمانی مستقیم، نقشی حیاتی در رسیدگی فوری به وضعیت سلامت زائران ایفا کردهاند.
سلطانیفر افزود:علاوه بر این سایر بخشهای درمانی ما از جمله کلینیکهای عمومی و تخصصی، واحدهای دندانپزشکی، آزمایشگاه تشخیص طبی و مرکز تصویربرداری، به زائران خدمات ارائه داده و زنجیره درمان را به گونهای تکمیل کردهاند که زائر در جوار حرم، دغدغهای برای دسترسی به خدمات تخصصی نداشته باشد.
مدیرعامل دارالشفای امام رضا (ع) با بیان اینکه ماموریت این مرکز فراتر از درمانهای بالینی است، به نقش واحد مددکاری تأکیدکرد و گفت: در کنار خدمات پزشکی، ما وظیفه اخلاقی و انسانی خود میدانیم که همراه بیماران باشیم. واحد مددکاری اجتماعی این مرکز به عنوان قلب تپنده خدمترسانی ما، به صورت فعال به شناسایی زائران کمبضاعت و آسیبپذیر میپردازد.
سلطانیفر در تشریح جزئیات اقدامات حمایتی این واحد افزود:تلاش تیم مددکاری ما در این بازه زمانی بر تسهیل فرآیند درمان برای زائران متمرکز بوده است که این خدمات شامل پرداخت هزینههای درمان و دارو برای نیازمندان، رایزنی برای بستری در مراکز بیمارستانی فوقتخصصی، و ارائه مشاورههای حمایتی به همراهان بیماران، ما معتقدیم مددکاری در این آستان، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه عملی خیرخواهانه است تا هیچ بیماری به دلیل مشکلات مالی یا عدم توانایی، از دریافت خدمات درمانیِ باکیفیت محروم نماند.
وی تصریح کرد:برای ما عدد نزدیک به نیم میلیون خدمت، تنها یک رقم آماری نیست؛ بلکه نمادی از هزاران لبخند رضایت و آرامشبخشی به زائرانی است که در لحظات بیماری، پناهی جز مضجع شریف حضرت رضا (ع) و خادمان سلامت این آستان ندارند.