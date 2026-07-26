کد خبر: 1370896
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۵
خراسان رضوی » اجتماعي

نیم‌میلیون زائر، میهمانِ دارالشفای امام رضا (ع) شدند

مشهد مدیرعامل موسسه درمانی دارالشفای امام رضا (ع) از ارائه خدمات درمانی به 473 هزار و 460 زائر و مجاور خبرداد.
سیده سمیه ناصری

مهدی سلطانی‌فربا اشاره به حجم عظیم عملیات سلامت در این مرکز اظهارکرد:به لطف الهی و عنایات حضرت رضا (ع)، این مجموعه توانسته است در این بازه زمانی، خدماتی در تراز استانداردهای ملی و بین‌المللی به زائران ارائه دهد که با احتساب مراجعات گسترده، آمار کل پذیرش‌ها به عدد چشمگیر 473 هزار و 460 نفر رسیده است؛ عددی که گویای ارائه خدمات به نزدیک به نیم‌میلیون زائر است.

وی در تشریح نحوه توزیع این خدمات گفت:یکی از بخش‌های پرتردد ما، داروخانه مرکزی است که در این مدت 174 هزار و 182 مراجعه‌کننده را پذیرش کرده و خدمات دارویی فوری ارائه داده است. همچنین با توجه به نیاز زائران در فضای حرم مطهر، پایگاه‌های اورژانس دارالشفای امام در داخل صحن‌های حرم مطهر با ثبت 127 هزار و 922 مورد خدمت درمانی مستقیم، نقشی حیاتی در رسیدگی فوری به وضعیت سلامت زائران ایفا کرده‌اند.

سلطانی‌فر افزود:علاوه بر این سایر بخش‌های درمانی ما از جمله کلینیک‌های عمومی و تخصصی، واحدهای دندانپزشکی، آزمایشگاه تشخیص طبی و مرکز تصویربرداری، به زائران خدمات ارائه داده و زنجیره درمان را به گونه‌ای تکمیل کرده‌اند که زائر در جوار حرم، دغدغه‌ای برای دسترسی به خدمات تخصصی نداشته باشد.

مدیرعامل دارالشفای امام رضا (ع) با بیان اینکه ماموریت این مرکز فراتر از درمان‌های بالینی است، به نقش واحد مددکاری تأکیدکرد و گفت: در کنار خدمات پزشکی، ما وظیفه اخلاقی و انسانی خود می‌دانیم که همراه بیماران باشیم. واحد مددکاری اجتماعی این مرکز به عنوان قلب تپنده خدمت‌رسانی ما، به صورت فعال به شناسایی زائران کم‌بضاعت و آسیب‌پذیر می‌پردازد.

سلطانی‌فر در تشریح جزئیات اقدامات حمایتی این واحد افزود:تلاش تیم مددکاری ما در این بازه زمانی بر تسهیل فرآیند درمان برای زائران متمرکز بوده است که این خدمات شامل پرداخت هزینه‌های درمان و دارو برای نیازمندان، رایزنی برای بستری در مراکز بیمارستانی فوق‌تخصصی، و ارائه مشاوره‌های حمایتی به همراهان بیماران، ما معتقدیم مددکاری در این آستان، صرفاً یک وظیفه اداری نیست، بلکه عملی خیرخواهانه است تا هیچ بیماری به دلیل مشکلات مالی یا عدم توانایی، از دریافت خدمات درمانیِ باکیفیت محروم نماند.

وی تصریح کرد:برای ما عدد نزدیک به نیم میلیون خدمت، تنها یک رقم آماری نیست؛ بلکه نمادی از هزاران لبخند رضایت و آرامش‌بخشی به زائرانی است که در لحظات بیماری، پناهی جز مضجع شریف حضرت رضا (ع) و خادمان سلامت این آستان ندارند.

برچسب ها: مشهد ، خبر ، خراسان رضوی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کلنگ بمب را می‌زنید!

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

انتقام فوتبال از سیاست

پادوی حقیر نتانیاهو!

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

جغرافیای تنگه گویا است

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

لاروخا شایسته قهرمانی 

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار