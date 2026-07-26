حسن افتخاری در آیین آغاز به کار فعالیت شرکت‌های کارور در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه ناترازی گاز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل شده است، اظهارکرد: مدیریت مصرف گاز در کنار بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده، مهم‌ترین اولویت این روزهای شرکت ملی گاز است و اجرای طرح «شرکت‌های کارور» می‌تواند نقش مؤثری در بهینه‌سازی مصرف و بازگشت منافع حاصل از صرفه‌جویی به صنایع ایفا کند.

وی افزود:موضوع ناترازی گاز، مسئله‌ای جدی است که امروز کشور با آن مواجه است و در جریان جنگ های 12 روزه و رمضان صنعت گاز آسیب قابل توجهی را متحمل شد.

افتخاری تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی شرکت ملی گاز ایران، از ابتدای سال جاری به‌صورت هفتگی یک تا چند جلسه تخصصی با محوریت مدیریت مصرف گاز و به ریاست معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برگزار شده است و در کنار بازسازی تأسیسات، مدیریت مصرف به مهم‌ترین دستور کار این شرکت تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان گفت: در خراسان رضوی برنامه‌ای منسجم و جامع برای مدیریت مصرف گاز در حال اجراست و این استان قبل از ابلاغ رسمی طرح شرکت‌های کارور، سازوکارهای اجرایی آن را عملیاتی کرده بود.

افتخاری تصریح کرد: در سال‌های گذشته با همکاری صنایع بزرگ استان، طرح صرفه‌جویی در مصرف گاز از خود کارکنان این واحدهای صنعتی اجرا شد و گاز صرفه‌جویی‌شده مجدداً به استان و همان مجموعه‌ها اختصاص یافت. در طرح شرکت‌های کارور نیز میزان گاز صرفه‌جویی‌شده در قالب اوراق صرفه جویی به شرکت‌ کارور بازگردانده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تجربه موفق خراسان رضوی در اجرای این الگو، قابلیت بهینه‌کاوی و تعمیم به سایر استان‌های کشور را دارد و امسال با حمایت استاندار خراسان رضوی و معاون وزیر نفت در امور گاز، اجرای این طرح با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد تا علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای استان، زمینه توسعه آن در سطح کشور نیز فراهم شود.