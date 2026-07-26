کد خبر: 1370885
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۵
جامعه » اخبار كلی
علیرضا کاظمی:

استمرار آموزش در روز‌های جنگ با سه سناریوی جایگزین محقق شد

کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: با طراحی سه سناریوی آموزش مجازی، مدرسه تلویزیونی و بسته‌های آفلاین، جریان آموزش در جنگ متوقف نشد و برگزاری امتحانات نیز با وجود فشار‌های سنگین با موفقیت ادامه یافت.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در نشست مسئولین استان‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان حضور پیدا کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحمل خسارت‌های سنگین، به برکت لطف الهی، خون شهدا و رهبری، همچنان مقتدر، عزتمند و سرافراز از انقلاب و کشور دفاع می‌کند.

وی با بیان اینکه دشمن در این جنگ، جمهوری اسلامی را با سخت‌ترین شرایط روبه‌رو کرد، افزود: اگر چنین حوادثی برای هر کشور دیگری رخ می‌داد، احتمالاً در همان روزهای نخست از هم می‌پاشید، اما ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و رهبری، در برابر این فشارها ایستادگی کرد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: کشور در بخش‌های مختلف از جمله زیرساخت‌ها، صنایع، آب، برق، گاز و راه‌ها خسارت دید، اما روند بازسازی و ارائه خدمات به مردم با سرعت در حال انجام است.

کاظمی با اشاره به اقدامات وزارت آموزش و پرورش در دوران جنگ گفت: برای جلوگیری از وقفه در فرآیند تعلیم و تربیت، سه سناریوی آموزش شامل آموزش مجازی در شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و بسته‌های آموزشی آفلاین طراحی و اجرا شد و همین موضوع موجب استمرار آموزش دانش‌آموزان در سراسر کشور شد.

وی برگزاری امتحانات نهایی را یکی از سخت‌ترین عملیات‌های آموزشی کشور دانست و افزود: یک میلیون و ۷۹۰ هزار دانش‌آموز در امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم شرکت کردند. هر روز آزمونی در مقیاس یک کنکور سراسری و در ۵ هزار و ۶۰۰ حوزه امتحانی از دورترین نقاط کشور از جمله خارک، قشم، کنارک، سیریک و سایر مناطق برگزار می‌شد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه انتقال همزمان و امن سؤالات امتحانی به هزاران حوزه امتحانی، عملیاتی بسیار پیچیده بود، اظهار کرد: هر روز از صبح در اتاق وضعیت امتحانات روند برگزاری آزمون‌ها را رصد می‌کردیم و شب‌ها درباره برگزاری یا تعویق آزمون روز بعد تصمیم‌گیری می‌شد.

کاظمی تصریح کرد: با وجود فشارهای اجتماعی برای تعویق امتحانات، تصمیم گرفتیم آزمون‌ها طبق برنامه برگزار شود؛ زیرا در غیر این صورت، سال تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها با آسیب‌های جدی مواجه می‌شد.

وی همچنین از تلاش رسانه‌های معاند برای ایجاد اخلال در روند امتحانات خبر داد و گفت: دشمن با انتشار اخبار و شایعات درباره امنیت حوزه‌های امتحانی، خانواده‌ها را به عدم حضور دانش‌آموزان در آزمون‌ها تشویق می‌کرد، اما با همراهی مردم و تلاش همکاران آموزش و پرورش، این توطئه نیز ناکام ماند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب، فرماندهان، معلمان و دانش‌آموزان شهید، تأکید کرد: امروز همه کسانی که در میدان دفاع از انقلاب و آرمان‌های نظام ایستاده‌اند، ادامه‌دهنده راه شهدا هستند و امیدواریم بتوانیم این مسیر را با عزت و سربلندی ادامه دهیم.

برچسب ها: کاظمی ، وزارت آموزش‌و‌پرورش ، اموزش
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