کد خبر: 1370874
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲
ورزش » ساير

عصبانیت کریستیانو رونالدو و تهدید به عدم حضور در لیگ نخبگان آسیا

رونالدو بحران مالی النصر عربستان و عدم فعالیت این تیم در نقل و انتقالات تابستانی باعث شده تا کریستیانو رونالدو عصبانی شود و سران باشگاه را تهدید به جدایی و عدم حضور در لیگ نخبگان آسیا کرده است.

جوان آنلاین: باشگاه النصر عربستان در حال حاضر با بحران مالی شدیدی روبرو است. طبق گزارش‌ها، بدهی‌های این باشگاه به حدود ۸۰۰ میلیون ریال سعودی رسیده و شرایط مالی آن را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

النصر فصل گذشته پس از غیبتی که از فصل ۲۰۱۹-۲۰۱۸ ادامه داشت، موفق شد عنوان قهرمانی لیگ حرفه‌ای عربستان را با هدایت ژرژ ژسوس پرتغالی به دست آورد.

روزنامه الریاضیه عربستان گزارش داد که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) در واکنش به این بحران، اختیارات مدیران اجرایی باشگاه را محدود کرده و تا زمان بهبود وضعیت نقدینگی، اجازه جذب بازیکنان جدید را به النصر نخواهد داد.

این گزارش همچنین می‌افزاید که صندوق سرمایه‌گذاری در حال بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی چند سرمایه‌گذار برای خرید بخشی از سهام باشگاه النصر است.

در همین حال، محمد البکری، خبرنگار سرشناس عربستانی و نزدیک به باشگاه النصر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که کریستیانو رونالدو، کاپیتان النصر و تیم ملی پرتغال، پس از اطلاع از تصمیمات صندوق سرمایه‌گذاری به شدت ناراحت و خشمگین شده است.

به گفته او، رونالدو پس از پایان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تعطیلات خود را نیمه‌کاره رها کرد و راهی شهر لیسبون شد؛ جایی که اردوی آماده‌سازی پیش‌فصل النصر در آن برگزار می‌شود.

البکری مدعی شد هدف رونالدو از این سفر، آگاهی مستقیم از وضعیت مالی باشگاه و بررسی مشکلاتی بوده که بر روند آماده‌سازی قهرمان لیگ عربستان تأثیر گذاشته است؛ مشکلاتی که حتی ممکن است باعث شود او از همراهی النصر در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا خودداری کند.

این خبرنگار همچنین ادعا کرد که خشم رونالدو زمانی بیشتر شد که فهمید مدیران النصر نتوانسته‌اند انتقال سامو کوستا، هافبک پرتغالی باشگاه مایورکا اسپانیا را نهایی کنند. این در حالی است که به گفته او، خود بازیکن بر سر تمام جزئیات قرارداد با النصر به توافق رسیده بود.

البکری در پایان نوشت: رونالدو از وضعیت مدیریت النصر، بحران مالی باشگاه و همچنین انتخاب سرمربی جدید بدون مشورت با او ناراضی است و حتی تهدید کرده که در رقابت‌های آسیایی همراه تیم نخواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند تنش‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

قرارداد کریستیانو رونالدو، ستاره ۴۱ ساله پرتغالی، با باشگاه النصر تا تابستان سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد و باید دید که آیا او این تیم را همچنان همراهی می کند یا تصمیم دیگری خواهد گرفت.

برچسب ها: رونالدو ، کریس رونالدو ، فوتبال
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