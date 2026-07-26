اختصاص پنج هزار میلیارد تومان برای زیرساخت برق گلستان

به گزارش جوان آنلاین: استاندار گلستان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که باحضور معاونان وتعدادی ازنمایندگان مجلس برگزار شد با اشاره به اقدامات انجامشده برای تقویت زیرساخت برق استان گفت: در چهار ماه گذشته پنج هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای برق گلستان هزینه شده و اقدامات زیرساختی در مناطقی از جمله گرگان، گنبدکاووس، آزادشهر، علیآبادکتول و سرخنکلاته در حال اجرا یا تکمیل است.
علیاصغر طهماسبی همچنین از پیگیری برای ایجاد نیروگاه اتمی در استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح میتواند زمینه ایجاد سه هزار فرصت شغلی را در گلستان فراهم کند.
استاندار گلستان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به ظرفیتهای جزیره آشوراده گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی کشور در مدت کوتاهی برای بررسی ظرفیتهای این منطقه به استان آمد و روند اجرای طرح گردشگری آشوراده در حال پیگیری است.
علیاصغر طهماسبی گفت: در هفته دولت امسال عملیات اجرایی طرح گردشگری آشوراده آغاز خواهد شد و این طرح با استفاده از سازههای سبک و رعایت الزامات محیط زیستی در محدوده ساحلی اجرا میشود. طهماسبی گفت: آشوراده یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری گلستان است که زمینه حضور گردشگران در سواحل استان را فراهم میکند.
درادامه ، مهدی مهیایی معاون عمرانی استاندار گلستان در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان گلستان با اشاره به مبانی قانونی پرداختیهای انجامشده از محل درآمدهای ارزش افزوده اظهار کرد: این منابع بر اساس مواد 39، 40، 42 و 58 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده 7 قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها به حساب شهرداریها، دهیاریها و دستگاههای مشمول واریز میشود.
معاون عمرانی استاندار گلستان افزود: بخشی از این منابع از محل مالیات و عوارض کالا و خدمات موضوع ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل کالاهایی مانند طلا، نوشابه و کالاهای آسیبرسان به سلامت تأمین میشود که بخشی توسط ادارهکل امور مالیاتی استان و بخش دیگر توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور توزیع میشود.
وی ادامه داد: همچنین ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مربوط به عوارض واحدهای تولیدی صنعتی آلاینده است، پس از شناسایی و ارزیابی میزان آلایندگی، متناسب با جمعیت و نزدیکی واحد آلاینده به نقاط جمعیتی بین شهرها و روستاها توزیع میشود.
مهیایی با اشاره به دیگر منابع قانونی این پرداختها گفت: ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به 12 در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است که از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور توزیع میشود. همچنین بر اساس ماده 58 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، 20 درصد از عوارض وصولی برای خرید ماشینآلات به شهرداریها و دهیاریها اختصاص مییابد.
وی افزود: ماده 7 قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها نیز که از محل یک درصد موضوع ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم تأمین میشود، از دیگر منابع پرداختی به شهرداریها و دهیاریهاست.