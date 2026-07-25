فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه «رفع محاصره ۱۱ ساله یمن، مطالبه‌ای به حق و انسانی برای مردم مظلوم این کشور است»، عنوان کرد: انتظار می‌رود دولت عربستان از تجربه رفتار‌های غیرعاقلانه و پرهزینه آمریکا عبرت بگیرد و به محاصره کشوری مسلمان با جمعیتی بیش از ۳۸ میلیون نفر پایان دهد.

جوان آنلاین: متن کامل پیام سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رفع محاصره ۱۱ ساله یمن، مطالبه‌ای به حق و انسانی برای مردم مظلوم این کشور است.

انتظار می‌رود دولت عربستان از تجربه رفتار‌های غیرعاقلانه و پرهزینه آمریکا عبرت بگیرد و به محاصره کشوری مسلمان با جمعیتی بیش از ۳۸ میلیون نفر پایان دهد.

توقع مسلمانان جهان از عربستان، که خود را خادم حرمین شریفین می‌داند، آن است که به جای ادامه جنگ و فشار علیه یک ملت مسلمان و مظلوم، توان و امکانات خود را در مسیر حمایت از مردم فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی به کار گیرد.

تلاش برای نجات غزه مظلوم، مایه افتخار است، نه ادامه محاصره ملت مظلوم یمن.»