کد خبر: 1370841
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۱
بين‌الملل » اخبار كلی

ادعای زلنسکی درباره آمادگی کره شمالی برای اعزام ۳۰ هزار نظامی به روسیه

1 ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که قرار است ۳۰ هزار نیروی نظامی از سوی کره شمالی به روسیه اعزام شوند.

جوان آنلاین: زلنسکی شنبه شب در سخنانی گفت: روسیه می‌خواهد پذیرای ۳۰ هزار سرباز دیگر از کره شمالی باشد. از ماه ژوئن، مقدمات پذیرش آنها در منطقه ورونژ روسیه در حال انجام است. کره شمالی همچنین در حال آماده‌سازی برای انتقال پرتابگر‌های بیشتر برای موشک‌های بالستیک به روسیه است.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهور اوکراین افزود: این تهدید صرفا علیه اوکراین نیست. روسیه به کره شمالی کمک می‌کند تا یاد بگیرد چگونه جنگ کند، سلاح‌های خود را بهبود بخشد و تجربه جنگی واقعی در استفاده از آنها کسب کند. همه اینها تهدید علیه همه کسانی است که در آسیا در برد موشک‌های کره شمالی قرار دارند.

زلنسکی در بخشی دیگری از ادعا‌های خود گفت: به سازمان‌های اطلاعاتی‌مان دستور خواهم داد تا اطلاعات مربوط به کمک‌های جدید روسیه به ایران را با شرکایمان به اشتراک بگذارند.

روابط روسیه و کره شمالی از زمان شروع جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است. پیونگ یانگ براساس پیمان دفاعی مشترک با مسکو، به این کشور در جنگ کمک کرد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همواره از نظامیان کره‌ای حاضر در جنگ اوکراین به عنوان قهرمان یاد و همکاری نظامی بین دو کشور را در عالی‌ترین سطح اعلام کرده است.

برچسب ها: زلنسکی ، کره شمالی ، روسیه
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