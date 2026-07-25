هدف قرار گرفتن یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان سعودی

جوان آنلاین: به نقل از اسکای نیوز، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) تأکید کرد این نفتکش در ۷۰ مایلی سواحل بندر الشقیق در دریای سرخ مستقر بود.

به گزارش ایرنا، گزارش بیشتری درباره جزئیات مربوط به این حادثه امنیتی مخابره نشده است.

پنجشنبه گذشته هم یک کشتی تحت مالکیت عربستان هنگام عبور از دریای سرخ هدف حمله قرار گرفت که بخش جلویی کشتی دچار آتش‌سوزی شد.

امروز مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن در سخنانی گفت اقدامات نیرو‌های مسلح این کشور از منظر اصول دینی، انسانی، اخلاقی و نیز موازین و قوانین بین‌المللی، اقدامی مشروع و برحق است.

المشاط در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) افزود: هدف از عملیات نیرو‌های مسلح، پایان دادن به محاصره و تجاوز عربستان علیه یمن است که نزدیک به ۱۲ سال ادامه داشته است.

المشاط در پایان خطاب به طرف مقابل هشدار داد: وعده‌های دروغین و امید‌های واهی سودی برای شما نخواهد داشت و تا زمانی که تجاوز پایان نیابد و محاصره یمن برداشته نشود، نتیجه‌ای جز توهم و سراب در انتظار نخواهد بود.