جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، با ابراز نگرانی شدید از تنشهای اخیر میان عربستان سعودی و یمن، بر ضرورت تلاش برای رسیدن به راه حل عادلانه برای بحران یمن و جلوگیری از تشدید ناامنی و بیثباتی در منطقه تأکید کرد.
بقایی با تأکید بر اینکه بحران یمن هیچ راهحل نظامی ندارد، بازگشت به مسیر گفتوگو و اجرای کامل نقشه راه مورد توافق را تنها راه پایان دادن به رنجهای مردم یمن و حفظ امنیت و ثبات منطقه دانست.
بقائی همچنین با ابراز نگرانی از تداوم محاصره یمن و استمرار محدودیتها بر ورود کالاهای اساسی، سوخت و خدمات ضروری، این محاصره را عامل بحران انسانی و افزایش مشکلات معیشتی مردم یمن دانست و خواستار رفع کامل محدودیتها و تسهیل دسترسی مردم این کشور به نیازهای اساسی شد.
بقائی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هرگونه ابتکار سازنده و کمک به پیشبرد گفتوگوها و حلوفصل سیاسی بحران یمن، بر اساس نقشه راه مورد توافق و با هدف کمک به اعاده صلح، امنیت و ثبات پایدار در این کشور حمایت خواهد کرد.