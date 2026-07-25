کرانه باختری استخوانی در گلوی رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المیادین، «زاهر جبارین» رئیس جنبش حماس در کرانه باختری گفت: آنچه در کرانه باختری رخ میدهد جنگی نامحدود است که مردم و سرزمین ما را با هدف اجرای طرح الحاق و کوچاندن فلسطینیان هدف قرار میدهد.
به گزارش ایرنا، وی افزود: کرانه باختری همچنان قادر به مقابله، شکستناپذیر، استخوانی در گلوی رژیم اشغالگر و سوپاپ اطمینانی برای به شکست کشاندن توطئههای آن باقی خواهد ماند.
در همین ارتباط، «محمود مرداوی» عضو ارشد جنبش حماس امروز گفت که افزایش محسوس اقدامات مقاومت در کرانه باختری، از عملیات با سلاح سرد و تیراندازی گرفته تا دلاوری جوانان انقلابی و اهالی روستاهای مقاوم در مقابله با گروههای شهرکنشین، نشان دهنده شکست محاسبات رژیم اشغالگر برای تسلیم ملت سربلند فلسطین، شکستن اراده آن و بازداشتنش از دفاع از سرزمین، مقدسات و کرامت خود است.
وی تاکید کرد موفقیت عملیات اخیر در کشته و زخمی کردن نظامیان و شهرکنشینان مهاجم، نشانهای واقعی از آن است که آتشفشان کرانه باختری از میان خاکسترها در حال فوران است تا انتقام همه جنایتهای رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین در کرانه باختری، غزه و سراسر فلسطین را بگیرد.
برخی مناطق کرانه باختری امروز شنبه شاهد موج جدیدی از یورش نظامیان اسرائیلی و حملات شهرکنشینان بود که منجر به زخمی شدن دو فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر در «بیت لحم» در نابلس شد.
نظامیان اسرائیلی به اردوگاه «عقبه جبر» در جنوب «اریحا» و شهر «قلقیلیه» و روستای «کوبر» در رام الله و روستای «کفرعقب» در شمال قدس یورش بردند.
اشغالگران همچنین به روستاهای «یعبد»، «الزباده» و «برقین» در استان جنین و روستای «فرعون» در جنوب استان «طولکرم» یورش بردند.
در نابلس نیز نظامیان اشغالگر به روستاهای «تل»، «قریوت» و «بیت فوریک» یورش بردند و شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند.