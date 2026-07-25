روایتی سینمایی از ایستادگی مردم ایران 

جوان آنلاین: فیلم سینمایی «دست نجات» به تهیه‌کنندگی جعفر شعاعی و نویسندگی و کارگردانی امید فرمانی، با موضوع جنگ رمضان و روایت مقاومت مردم و رزمندگان ایرانی، به مرحله پایانی تدوین رسید.

به گزارش جوان، «دست نجات» با نگاهی به رویداد‌های جنگ رمضان و با تمرکز بر مقاومت مردم ایران در برابر تجاوز دشمن، مراحل تولید خود را با حضور جمعی از بازیگران شناخته‌شده سینما پشت سر گذاشته است.

این فیلم سینمایی به تهیه‌کنندگی جعفر شعاعی و نویسندگی و کارگردانی امید فرمانی، تلاش دارد با روایتی انسانی و دراماتیک، ایستادگی رزمندگان و مردم ایران را در دل شرایطی بحرانی و دشوار به تصویر بکشد. «دست نجات» در بستری ملتهب، قصه‌ای از امید، فداکاری و بازگشت به حقیقت را روایت می‌کند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «امیر برای آمدن یک ناجی دوردست لحظه‌شماری می‌کند، غافل از اینکه بزرگ‌ترین آزمون زندگی‌اش در چند قدمی خودش رقم می‌خورد. هنگامی که زیر آوار گرفتار می‌شود، همه چیز از او گرفته می‌شود جز فرصتی کوتاه برای دیدن حقیقت؛ و در واپسین لحظه، دستی او را از میان ویرانه‌ها بیرون می‌کشد؛ دستی آشنا از جنس همان مردمی که روزی فراموششان کرده بود.»

افشین سنگ‌چاپ، فریبا ترکاشوند و سیامک بیگ‌زاده از بازیگران اصلی این فیلم هستند. همچنین «دست نجات» با معرفی مهسا هاشمیان و با حضور جواد زیتونی و داود قاسمی امیرلو، ترکیبی از بازیگران باسابقه و نسل تازه بازیگری را کنار هم قرار داده است. مجری طرح این پروژه نیز شرکت «آوان تجارت بیگ‌زاده» است.

سیامک بیگ‌زاده، از بازیگران این فیلم که در نقش رئیس گروه امدادگران ایفای نقش می‌کند، درباره حضور در این پروژه گفت: بازی در این فیلم برای من بیش از یک تجربه حرفه‌ای بود و نوعی ادای دین به روایت‌هایی است که کمتر درباره آنها سخن گفته شده است. ما در این فیلم به فضایی می‌پردازیم که در دل ماه رمضان، در زمستانی سخت و در میانه جنگی نابرابر شکل گرفت؛ جایی که مردم با وجود همه فشارها، صحنه‌هایی از ایثار و همدلی را رقم زدند.

وی افزود: امید فرمانی با دقت و وسواس زیادی روی متن و جزئیات کار کرده است. تلاش ما این بود که علاوه بر نمایش رخداد‌های بیرونی، حال‌وهوای درونی شخصیت‌ها و التهاب روحی آنها در شرایط سخت جنگ، بمباران و ویرانی خانه‌ها را نیز به تصویر بکشیم. در واقع این فیلم صرفاً یک روایت نظامی نیست، بلکه داستان انسان‌هایی است که در دل بحران به معنا و حقیقت تازه‌ای می‌رسند.

بیگ‌زاده ادامه داد: حضور در کنار هنرمندانی مانند افشین سنگ‌چاپ و فریبا ترکاشوند تجربه‌ای ارزشمند بود. «دست نجات» روایت انسان‌هایی است که در سخت‌ترین لحظات، دست در دست هم گذاشتند و معنای تازه‌ای از امید و همدلی را آفریدند.