کرملین: هنوز پیشرفتی در احیای روابط روسیه و آمریکا حاصل نشده است

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین عصر شنبه در گفت‌و‌گو با روزنامه ایزوستیا روسیه عنوان کرد: هنوز هیچ پیشرفتی در احیای روابط دوجانبه بین روسیه و ایالات متحده حاصل نشده است و واشنگتن همچنان این روند را به حل‌وفصل بحران اوکراین مرتبط می‌داند.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی کرملین تاکید کرد: اوکراینی‌ها این روز‌ها در هیچ چیز به آمریکایی‌ها گوش نمی‌دهند. آنها معتقدند که داشتن حمایت اروپایی بسیار قابل اعتمادتر است و البته، آنها با آمریکایی‌ها بی‌رحمانه رفتار می‌کنند.

پسکوف با اشاره به حملات اوکراین گفت: حملات اوکراین به خط لوله خزر، مصداق تروریسم انرژی است.

روزنامه وال استریت ژورنال پیشتر در گزارشی نوشت دولت آمریکا به اوکراین هشدار داده و از این کشور خواسته است از حمله به «کشتی‌های غیرروسی در دریای سیاه» خودداری کند.

سخنگوی کرملین همچنین درباره احتمال تماس میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و سران کشور‌های غرب آسیا گفت: در حال حاضر چنین برنامه‌هایی وجود ندارد.