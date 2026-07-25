کرملین: هنوز پیشرفتی در احیای روابط روسیه و آمریکا حاصل نشده است

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین عصر شنبه در گفتوگو با روزنامه ایزوستیا روسیه عنوان کرد: هنوز هیچ پیشرفتی در احیای روابط دوجانبه بین روسیه و ایالات متحده حاصل نشده است و واشنگتن همچنان این روند را به حلوفصل بحران اوکراین مرتبط میداند.
به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی کرملین تاکید کرد: اوکراینیها این روزها در هیچ چیز به آمریکاییها گوش نمیدهند. آنها معتقدند که داشتن حمایت اروپایی بسیار قابل اعتمادتر است و البته، آنها با آمریکاییها بیرحمانه رفتار میکنند.
پسکوف با اشاره به حملات اوکراین گفت: حملات اوکراین به خط لوله خزر، مصداق تروریسم انرژی است.
روزنامه وال استریت ژورنال پیشتر در گزارشی نوشت دولت آمریکا به اوکراین هشدار داده و از این کشور خواسته است از حمله به «کشتیهای غیرروسی در دریای سیاه» خودداری کند.
سخنگوی کرملین همچنین درباره احتمال تماس میان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و سران کشورهای غرب آسیا گفت: در حال حاضر چنین برنامههایی وجود ندارد.