نتانیاهو کرانه باختری را به انبار باروت تبدیل کرد

رئیس حزب «دموکرات‌ها» در اراضی اشغالی گفت دولت بنیامین نتانیاهو به صورت عمدی کرانه باختری را به انبار باروت تبدیل کرده است.

جوان آنلاین: «یائیر گولان» رئیس حزب «دموکرات‌ها» در اراضی اشغالی امروز شنبه در سخنانی عنوان کرد دولت نتانیاهو به صورت عمدی کرانه باختری را به انبار باروت تبدیل کرده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: کابینه نتانیاهو به جای متوقف کردن یورش شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان، از آنان حمایت و به ادامه این یورش‌ها تشویق می‌کند.

گولان خاطرنشان کرد: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، همزمان از ایجاد کانون‌ها و مزارع استعماری بیشتر در کرانه باختری خبر می‌دهند.

رئیس حزب دموکرات‌ها هشدار داد: این سیاست، امنیت منطقه و حتی جان نظامیان اسرائیلی را تهدید می‌کند؛ زیرا ارتش برای مقابله با پیامد‌های سیاست‌های دولت و حفاظت از کانون‌های استعماری جدید، ناچار به اعزام نیرو‌های بیشتری به کرانه باختری می‌شود.

گولان همچنین خواستار انجام تحقیقات کامل درباره حوادث اخیر اطراف شهرک «حفات گلعاد» و روستای تل شد و تاکید کرد همه کسانی که در خشونت‌ها و نقض قانون مشارکت داشته‌اند، باید بازداشت و محاکمه شوند.

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و شاباک و پلیس مرزی، سحرگاه شنبه با یورش به کرانه باختری، بیش از ۷۰ نفر از فلسطینیان را بازداشت و به بازجویی منتقل کردند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در توجیه یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری افزود: «نیرو‌ها به بیش از ۳۰۰ مکان در کرانه باختری حمله کردند و افراد تحت تعقیب مرتبط با حماس را دستگیر کردند.»