تحقیر مقامات دولت تروریستی آمریکا از سوی برزیل

جوان آنلاین: دو مقام برزیلی آگاه به این موضوع روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که برزیل درخواست روادید برای دو مقام دولت دونالد ترامپ را که قصد سفر به این کشور را داشتند تا در مورد سلامت سیستم انتخاباتی آن تردید ایجاد کنند، رد کرده است.

به گزارش تسنیم، این مقامات که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که طرح ایالات متحده نشان دهنده تلاشی برای به نوعی شکل دادن به انتخابات ریاست جمهوری اکتبر برزیل است.

در این انتخابات قرار است که لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری فعلی، با سناتور فلاویو بولسونارو، متحد ترامپ رقابت کند.

مقامات برزیلی گفتند که برزیل روز جمعه درخواست ویزا برای هیئت آمریکایی را که شامل رایلی‌ام. بارنز، معاون وزیر از اداره موسوم به دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه و همچنین ساموئل سامسون، معاون دستیار وزیر، بود، رد کرد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

پیشتر روزنامه واشنگتن‌پست گزارشی درباره این طرح دولت تروریستی منتشر کرده بود.