بازداشت بیش از ۷۰ فلسطینی در کرانه باختری

نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در یورش به کرانه باختری، بیش از ۷۰ فلسطینی را بازداشت کردند.

جوان آنلاین: نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی و شاباک و پلیس مرزی، سحرگاه شنبه با یورش به کرانه باختری، بیش از ۷۰ نفر از فلسطینیان را بازداشت و به بازجویی منتقل کردند.

به گزارش ایسنا، در همین زمینه، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در کانال تلگرام خود نوشت: «در تیپ سامره، نیرو‌های ارتش اسرائیل و شاباک عملیاتی (یورش) را در روستای تل، به پایان رساندند. در جریان این عملیات، ۱۱ فرد تحت تعقیب دستگیر و حدود ۸۰ مظنون بازجویی شدند.»

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در توجیه یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری افزود: «نیرو‌ها به بیش از ۳۰۰ مکان در کرانه باختری حمله کردند و افراد تحت تعقیب مرتبط با حماس را دستگیر کردند.»