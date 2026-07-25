مبلغ فردی وام اشتغال برای سال ۱۴۰۵ به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان برسد

جوان آنلاین: وام اشتغال تسهیلاتی برای راهاندازی یا توسعه کسب و کار است که توسط نهادهای حمایتی و بانکها به متقاضیان پرداخت میشود. همه ساله این نوع تسهیلات حمایتی در قانون بودجه پیشبینی میشوند و هدف این است که به اقشار ضعیف جامعه کمک شود. بخش قابل توجهی از وام اشتغال همه ساله توسط نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اعطا میشود.
به گزارش تسنیم، صندوق کارآفرینی امید، معاونت جوانان و بنیاد برکت نیز در زمینه اعطای وام اشتغال فعال هستند. به زعم کارشناسان، وام اشتغال باید با در نظر گرفتن ملاحظات خاصی اعطا شود، در غیر این صورت هدف قانونگذار مبنی بر توانمندسازی اقشار ضعیف و مددجویان نهادهای حمایتی تحقق پیدا نمیکند.
اولین موضوع این است که وام اشتغال باید به موقع اعطا شود. الان در پنجمین ماه سال هستیم و هنوز تأمین اعتبار بانکها برای پرداخت وام اشتغال توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است. به این ترتیب، بر اثر تورم از مبلغ وام اشتغال کاسته میشود و امکان تحقق هدف قانونگذار مبنی بر توانمندسازی افراد از بین میرود.
از طرف دیگر، مبلغ وام اشتغال نیز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، این تسهیلات کمکی به متقاضیان نمیکنند و تنها آنها را تبدیل به بدهکاران بانکی میکنند.
نظرات ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس را در خصوص ضرورت تأمین مالی بانکها از سوی بانک مرکزی برای پرداخت وام اشتغال و لزوم افزایش مبلغ و مدت زمان بازپرداخت آن جویا شدیم که در ادامه میخوانید.
بیاتی با اشاره به این موضوع که اشتغالزایی یکی از وظایف اساسی دولت است و در همین راستا همه ساله مبلغی تحت عنوان وام اشتغال در قانون بودجه پیشبینی میشود، تصریح کرد: تصویب قوانین یک چیز است و اجرای دقیق و به موقع آنها چیز دیگری است. وام اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۵ مانند سنوات قبل پیشبینی شده است، اما این امر به تنهایی زمینه اشتغالزایی را فراهم نمیکند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس خاطرنشان کرد: مبلغ وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی، با توجه به تورمهای اخیر ارزش وام اشتغال به شدت کاهش یافته و نسبت به سال قبل به کمتر از یک سوم رسیده است. بنابراین، امکان راهاندازی یک کسب و کار جدید با ۲۰۰ میلیون تومان وجود ندارد.
وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی (ره) طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنلهای خورشیدی را در دستور کار دارد. با توجه به افزایش قیمت پنلهای خورشیدی ۲۰۰ میلیون تومان برای سهیم شدن حداقلی مددجو به میزان ۵ مگاوات خرید پنلهای خورشیدی کافی نیست.
بیاتی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تورم و قیمت ارز و نیاز مبرم طرحهای اشتغالزایی مددجویان به ماشینآلات و هزینههای سرمایهای این بخش، باید وام اشتغال متناسب با تورم رشد داشته باشد و حداقل باید مبلغ وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان برسد تا بتواند در عمل گرهی از مشکلات مردم در حوزه بیکاری باز کند.