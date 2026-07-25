کد خبر: 1370778
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۰
اقتصاد » اخبار کلی

مبلغ فردی وام اشتغال برای سال ۱۴۰۵ به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان برسد

1 سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس گفت: مبلغ فردی وام اشتغال برای سال ۱۴۰۵ به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان برسد.

جوان آنلاین: وام اشتغال تسهیلاتی برای راه‌اندازی یا توسعه کسب و کار است که توسط نهاد‌های حمایتی و بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می‌شود. همه ساله این نوع تسهیلات حمایتی در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شوند و هدف این است که به اقشار ضعیف جامعه کمک شود. بخش قابل توجهی از وام اشتغال همه ساله توسط نهاد‌های حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اعطا می‌شود.

به گزارش تسنیم، صندوق کارآفرینی امید، معاونت جوانان و بنیاد برکت نیز در زمینه اعطای وام اشتغال فعال هستند. به زعم کارشناسان، وام اشتغال باید با در نظر گرفتن ملاحظات خاصی اعطا شود، در غیر این صورت هدف قانون‌گذار مبنی بر توانمندسازی اقشار ضعیف و مددجویان نهاد‌های حمایتی تحقق پیدا نمی‌کند.

اولین موضوع این است که وام اشتغال باید به موقع اعطا شود. الان در پنجمین ماه سال هستیم و هنوز تأمین اعتبار بانک‌ها برای پرداخت وام اشتغال توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است. به این ترتیب، بر اثر تورم از مبلغ وام اشتغال کاسته می‌شود و امکان تحقق هدف قانون‌گذار مبنی بر توانمندسازی افراد از بین می‌رود.

از طرف دیگر، مبلغ وام اشتغال نیز باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در غیر این صورت، این تسهیلات کمکی به متقاضیان نمی‌کنند و تنها آنها را تبدیل به بدهکاران بانکی می‌کنند.

نظرات ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس را در خصوص ضرورت تأمین مالی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی برای پرداخت وام اشتغال و لزوم افزایش مبلغ و مدت زمان بازپرداخت آن جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

بیاتی با اشاره به این موضوع که اشتغال‌زایی یکی از وظایف اساسی دولت است و در همین راستا همه ساله مبلغی تحت عنوان وام اشتغال در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرد: تصویب قوانین یک چیز است و اجرای دقیق و به موقع آنها چیز دیگری است. وام اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۵ مانند سنوات قبل پیش‌بینی شده است، اما این امر به تنهایی زمینه اشتغال‌زایی را فراهم نمی‌کند.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس خاطرنشان کرد: مبلغ وام اشتغال باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در شرایط فعلی، با توجه به تورم‌های اخیر ارزش وام اشتغال به شدت کاهش یافته و نسبت به سال قبل به کمتر از یک سوم رسیده است. بنابراین، امکان راه‌اندازی یک کسب و کار جدید با ۲۰۰ میلیون تومان وجود ندارد.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی (ره) طرح به کار انداختن وام اشتغال مددجویان در پنل‌های خورشیدی را در دستور کار دارد. با توجه به افزایش قیمت پنل‌های خورشیدی ۲۰۰ میلیون تومان برای سهیم شدن حداقلی مددجو به میزان ۵ مگاوات خرید پنل‌های خورشیدی کافی نیست.

بیاتی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تورم و قیمت ارز و نیاز مبرم طرح‌های اشتغال‌زایی مددجویان به ماشین‌آلات و هزینه‌های سرمایه‌ای این بخش، باید وام اشتغال متناسب با تورم رشد داشته باشد و حداقل باید مبلغ وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان برسد تا بتواند در عمل گرهی از مشکلات مردم در حوزه بیکاری باز کند.

برچسب ها: کمیسیون امور داخلی مجلس ، وام اشتغال ، قانون بودجه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

انتقام فوتبال از سیاست

پادوی حقیر نتانیاهو!

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

جغرافیای تنگه گویا است

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

لاروخا شایسته قهرمانی 

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

مرگ دروغین برای فریب طلبکاران + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار