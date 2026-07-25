انتقاد اوربان از دولت جدید مجارستان و ساختار کنونی اتحادیه اروپا

جوان آنلاین: از یورونیوز، ویکتور اوربان، رهبر حزب فیدس و نخستوزیر پیشین مجارستان، روز شنبه در سخنرانی خود در دانشگاه تابستانی بالوانیوش اعلام کرد که حزب فیدس پس از شکست در انتخابات، وارد مرحلهای جدید با عنوان «سیاست مقاومت» خواهد شد.
به گزارش ایرنا، اوربان که پس از ۱۶ سال حضور در قدرت، در انتخابات آوریل ۲۰۲۶ دولت را واگذار کرد، گفت اکنون زمان تمرکز بر دفاع از آزادی و حاکمیت مجارستان است و نباید بیش از این به شکست انتخاباتی پرداخت.
وی با اشاره به رایدهندگان انتخابات اخیر اظهار داشت بسیاری از مردم با نیت اصلاح شرایط به دولت جدید رأی دادند و انتظار داشتند عملکرد اقتصادی بهتر و خطاهای مدیریتی کمتر شود.
رهبر فیدس، دولت جدید به رهبری حزب تیسا را به حرکت در مسیر اقتدارگرایی متهم کرد و مدعی شد ساختار سیاسی در حال شکلگیری در مجارستان شباهتهایی به الگوی ونزوئلا دارد. او همچنین گفت تلاشهایی برای حذف فیدس از عرصه سیاسی و کنار زدن رهبران این حزب در جریان است.
در واکنش به این اظهارات، پیتر مجار نخستوزیر مجارستان، در پیامی در فیسبوک، سخنان اوربان را بیارزش خواند و او را «رئیس مافیایی بیآبرو» توصیف کرد.
اوربان در بخش دیگری از سخنان خود به اتحادیه اروپا پرداخت و گفت برای بازگرداندن اختیارات کشورهای عضو، جریانهای «میهنپرست» باید نقش پررنگتری در بروکسل ایفا کنند. وی همچنین خواستار حذف سمت رئیس کمیسیون اروپا و کوچکتر شدن ساختار اجرایی اتحادیه اروپا شد.