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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۱
اقتصاد » اخبار کلی

مدیریت دولتی سهام عدالت زمینه‌ساز سوءاستفاده است

1 عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مدیریت دولتی سهام عدالت زمینه‌ساز سوءاستفاده و فساد است.

جوان آنلاین: شواهد نشان می‌دهد که نحوه فعلی مدیریت سهام عدالت نتوانسته است منافع مردم و کشور را تأمین کند. از آنجائیکه سهام عدالت یکی از دارایی‌های مردم به شمار می‌رود، نیاز است که مدیریت آن به خودشان سپرده شود.

به گزارش تسنیم، مدیریت سهام عدالت به صورت دولتی مشکلاتی دارد که از آن جمله می‌توان به بروز مفاسد و سوءاستفاده‌های احتمالی اشاره کرد. این که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی به مدیریت این دارایی مردم می‌پردازند، زمینه را برای برخی مفسده ایجاد کرده است.

شرایطی که در بالا توضیح داده شد، باعث شده است که شرکت‌های سرمایه‌پذیر که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در آنها سهم دارند، فلج شوند. از طرف دیگر، مردم نیز اختیار دارایی خود را ندارند و در مدیریت آن سهیم نیستند. این وضعیت سبب شده است که پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت مطرح شود.

سپردن مدیریت سهام عدالت به مردم سبب می‌شود که آنان احساس مشارکت در اقتصاد ملی بکنند و امکان اعمال حقوق مالکانه توسط سهامداران و بهبود حکمرانی شرکت‌ها فراهم شود؛ بنابراین ضرورت دارد که دولت هر چه سریع‌تر نسبت به آزادسازی سهام عدالت اقدام کند.

نظرات احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را در خصوص ضرورت آزادسازی سهام عدالت و لزوم سپردن مدیریت دارایی مردم به خودشان جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

فاطمی در ارتباط با لزوم آزادسازی سهام عدالت به عنوان یکی از دارایی‌های مردم تصریح کرد: کارشناسان همواره بر این موضوع تأکید می‌کنند که دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد و به عنوان یک عامل تنظیم‌گر در جامعه عمل کند. آزادسازی سهام عدالت می‌تواند در این راستا باشد و زمینه را برای افزایش مشارکت واقعی مردم در اقتصاد به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: مدیریت دولتی همواره مشکلاتی ایجاد می‌کند. در این جا نیز که دولت در نقش تصدی‌گر حاضر شود، زمینه برای سوءاستفاده، رانت و فساد به وجود آمده است و به مردم نیز کمترین سود می‌رسد. بر همین اساس، باید دولت به آزادسازی سهام عدالت بپردازد و زمینه را برای برعهده گرفتن مدیریت آن توسط مردم به وجود بیاورد.

فاطمی گفت: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های یک حکمرانی خوب این است که عدالت اجتماعی در کشور ایجاد کند. این که مردم در مدیریت دارایی خودشان سهمی نداشته باشند و یک سری مدیران دولتی از بالا به مدیریت آن بپردازند، درست نیست و عدالت اجتماعی را تأمین نمی‌کند.

وی ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد که نحوه فعلی مدیریت سهام عدالت که به صورت دولتی انجام می‌شود، نتوانسته منافع کشور و مردم را تأمین کند. بنابراین، آزادسازی سهام عدالت ضرورت دارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: برخی از افراد پول‌های بادآورده میلیاردی به عنوان حق مدیریت و حضور در سیت‌های مدیریتی سهام عدالت در یک سازوکار غیرشفاف دریافت می‌کنند. وقتی مدیریت سهام عدالت به خود مردم سپرده شود، این طور مشکلات حل و امور شفاف‌سازی می‌شود.

فاطمی گفت: مدیریت دولتی سهام عدالت زمینه را برای بروز یک سری مفاسد و باندبازی‌ها فراهم کرده است. این امر موجب شده که امکان بهره بردن از ظرفیت سهام عدالت برای تحرک‌بخشی به اقتصاد و بهره‌مندسازی شرکت‌های سرمایه‌پذیر از بین برود.

وی ادامه داد: وقتی مدیریت سهام عدالت به خود مردم سپرده شود، مردم احساس می‌کنند که در اقتصاد مشارکت واقعی دارند و در مورد دارایی خودشان از حق انتخاب و اثرگذاری برخوردارند. از سوی دیگر، مدیریت این دارایی توسط مردم به افزایش عمق بازار سرمایه و شناوری سهام عدالت منجر می‌شود.

فاطمی گفت: با توجه به مزیت‌هایی که آزادسازی سهام عدالت برای کشور و مردم دارد، دولت باید زمینه‌سازی‌های لازم را برای این امر انجام دهد. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی بیش از پیش موجبات ضرر و زیان کشور را مهیا می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایط حساسی قرار داریم و تمامی سیاست‌ها باید به سمتی برود که از ظرفیت‌ها حداکثر استفاده را ببریم و جلوی هدررفتن منابع گرفته شود. مشارکت و مدیریت واقعی مردم در فعالیت‌های اقتصادی و امکان اعمال حقوق مالکانه توسط سهامداران و بهبود حکمرانی شرکتی در گروی تصمیم‌گیری دولت برای آزادسازی سهام عدالت است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در راستای کاهش تصدگری دولت و واگذاری امور به خود مردم باشد، مورد تأیید است. آزادسازی سهام عدالت نیز اقدامی در همین راستاست و مثبت ارزیابی می‌شود.

برچسب ها: سهام عدالت ، سرمایه گذاری ، اقتصاد ملی
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