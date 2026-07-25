جوان آنلاین: متوسط مصرف روزانه بنزین در تیرماه ۱۳۵ میلیون لیتر بود که روزانه ۱۴ لیتر بیش از مجموع ظرفیت تولید بنزین کشور (تولید پالایشگاهی و بلندینگ) بود.
به گزارش تسنیم، متوسط مصرف ۱۳۵ میلیون لیتری بنزین در هر روز از ماه تیر، درحالیاست که بررسیها نشان میدهد حدود ۷۰ درصد از ۲۶ میلیون خودروی بنزینی کشور، کمتر از ۱۱۰ لیتر در ماه مصرف بنزین داشتهاند و حدود ۳۰ درصد از خودروها، با عبور مصرف روزانه از مرز ۱۱۰ میلیون لیتری و مصارف بالاتر از آن، از کارت سوخت جایگاهها برای سوختگیری استفاده کردهاند.
بهعبارتی سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی که ماهانه در کارتهای هوشمند سوخت شارژ میشود، تقاضای مصرف بنزین حدود ۱۸ میلیون خودرو از مجموع ۲۶ میلیون خودروی بنزینی را پاسخ میدهد.