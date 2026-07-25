کرملین: حملات اوکراین به خط لوله خزر، مصداق تروریسم انرژی است

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز شنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد: هیچ پیشرفتی در روابط دوجانبه روسیه و آمریکا حاصل نشده است.
به گزارش مهر، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در ادامه اضافه کرد: روابط مسکو و واشنگتن همچنان به روند حل و فصل بحران اوکراین گره خورده است.
دیمیتری پسکوف در ادامه افزود: هدف قرار دادن زیرساختهای خط لوله خزر توسط کی یف، نه تنها به قزاقستان بلکه به آمریکا نیز آسیب میرساند. حملات رژیم کییف به زیرساختهای خط لوله خزر، مصداق تروریسم انرژی است.