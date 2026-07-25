منابع خبری از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه و شهادت تعدادی از فلسطینی‌ها خبر دادند.

جوان آنلاین: منابع خبری فلسطین امروز شنبه از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه مواصی در شهر خان‌یونس خبر دادند که به شهادت یک نوجوان فلسطینی و زخمی شدن چند نفر انجامید.

به گزارش تسنیم، منابع فلسطینی گزارش دادند که هویت این نوجوان فلسطینی «خالد زکی البریم» است که یک روز پس از جشن‌گرفتن موفقیتش در امتحانات متوسطه دوم، در این حمله به شهادت رسید.

همزمان با این حمله، رژیم صهیونیستی در کمتر از دو ساعت، چهار حمله پهپادی به مناطق مختلف نوار غزه انجام داد. بر اساس گزارش‌ها، در جریان این حملات، دو فلسطینی شهید و بیش از ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند که حال شماری از آنان وخیم گزارش شده است.

یکی از این حملات، محله شیخ رضوان، واقع در شمال غرب شهر غزه را هدف قرار داد. در این حمله هوایی، سرتیپ عبدالناصر محمد المقادمه، مدیر پلیس استان شمال غزه، به شهادت رسید. وی ۵۴ سال داشت. همچنین «همام عید»، پزشک فلسطینی، نیز بر اثر شدت جراحات ناشی از حمله به چادری در منطقه «السوارحه» در مرکز نوار غزه به شهادت رسید.

در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به نزدیکی بیمارستان شهدای الاقصی در شهر دیرالبلح، واقع در مرکز نوار غزه، یک فلسطینی شهید و نزدیک به ده نفر دیگر زخمی شدند. حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است. شماری از خبرنگارانی که در نزدیکی این بیمارستان حضور داشتند، از این حمله جان سالم به در بردند.

در حمله‌ای دیگر به یک خودرو در نزدیکی میدان ابوشرخ در شهرک جبالیا، واقع در شمال نوار غزه، یک شهروند فلسطینی به شدت زخمی شد. همچنین یک فلسطینی دیگر بر اثر شدت جراحات ناشی از حملات قبلی ارتش اشغالگر به شهادت رسید.

افزون بر این، سرهنگ دوم «یامن عبید» که هفته گذشته در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه الفالوجا در شمال نوار غزه مجروح شده بود، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

این تشدید حملات در شرایطی رخ می‌دهد که توافق آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و گروه‌های فلسطینی همچنان به طور مستمر از سوی رژیم اشغالگر نقض می‌شود. بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین، از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۷۳ هزار فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از ۱۷۳ هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند.