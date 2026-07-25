جوان آنلاین: رحمان سالاری، مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با اشاره به اینکه پویش عرضه سوخت رایگان سی‌ان‌جی در کشور به پیشنهاد انجمن سی‌ان‌جی و کانون جایگاه‌داران آغاز شد، گفت: در حال حاضر نزدیک به یک‌هزار جایگاه در سراسر کشور در این پویش حضور دارند و به‌صورت رایگان سوخت سی‌ان‌جی را به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند. البته هزینه این سوخت‌گیری از محل درآمد خود جایگاه‌داران که کاملاً داوطلبانه در این پویش حضور دارند، پرداخت می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی با اعلام اینکه هم‌اکنون بیش از ۲ هزار و ۳۷۰ جایگاه سی‌ان‌جی در کشور وجود دارد که بیش از ۹۵ درصد از آنها فعال هستند، افزود: افزون‌برآن، از ۲۶ میلیون خودرو سبک و نیمه‌سنگین بنزین‌سوز در کشور، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه آن یعنی ۱۵ درصد از کل خودرو‌های کشور، دوگانه‌سوز هستند.

سالاری با تأکید بر اینکه به‌ازای هر یک‌هزار ۶۰۰ خودرو دوگانه‌سوز در کشور یک جایگاه سوخت وجود دارد، گفت: در حال حاضر روزانه ۱۶ میلیون متر مکعب گاز سی‌ان‌جی که معادل ۱۶ میلیون لیتر بنزین است به مصرف‌کننده عرضه می‌شود. با توزیع بیش از ۶ میلیارد متر مکعب گاز سی‌ان‌جی در سال گذشته از مصرف ۶ میلیارد لیتر بنزین در کشور جلوگیری شد.

وی یکی از دلایل عدم اقبال از سوخت سی‌ان‌جی در میان مصرف‌کنندگان را کمبود تولید خودرو دوگانه‌سوز در کشور دانست و ادامه داد: اوج تولید خودرو و تبدیل خودرو‌های دوگانه‌سوز کشور در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بود، اما بعد از آن خودروسازان کمتر به‌سمت تولید خودرو‌های دوگانه‌سوز رفتند.

سالاری گفت: خوشبختانه سال گذشته با خودروسازان قراردادی بسته شد تا خودرو‌های باری و تاکسی دوگانه‌سوز تولید کنند. براساس این قرارداد باید ۵۵ هزار خودرو با همکاری سایپا و ایران‌خودرو تولید می‌شد که تا امروز ۷۵ درصد از این تعهد انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸ با مصوبه شورای اقتصاد بحث تبدیل خودرو‌ها به خودرو‌های دوگانه‌سوز مطرح و درنهایت اجرایی شد، تأکید کرد: تا امروز ۴۳۰ هزار خودرو به‌صورت رایگان تبدیل کارخانه‌ای شده‌اند. اما این طرح به دلیل مشکل تأمین نقدینگی از سوی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی کشور متوقف شده و فقط خودرو‌هایی که پیش از این در نوبت بودند از سوی کارگاه‌های دوگانه‌سوز پذیرفته می‌شوند.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور با بیان اینکه در یک سال گذشته حدود ۳۰ هزار مخزن سوخت تاکسی در کشور به‌صورت رایگان تعویض شده است، تأکید کرد: در حال حاضر خودرو تاکسی درون‌شهری و برون‌شهری در کشور با سیستم سوخت‌رسانی فرسوده وجود ندارد.

سالاری گفت: تیرماه امسال روزانه ۱۳۴ میلیون لیتر بنزین در سراسر کشور توزیع شده است که نتیجه تلاش بسیاری از همکاران ما در وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.

وی با اشاره به اینکه اکنون با ۲۰ میلیون لیتر ناترازی بنزین روبه‌رو هستیم تأکید کرد: افزون‌بر تنوع‌بخشی در سبد سوخت باید در حوزه بهینه‌سازی و فرهنگ‌سازی نیز مصرف ورود کنیم.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کشور ادامه داد: در حال حاضر ۲۶ میلیون خودرو بنزین‌سوز در کشور داریم که اگر هرکدام از این خودرو‌ها روزانه یک لیتر بنزین صرفه‌جویی کند نه‌تنها دیگر به واردات نیاز نداریم، بلکه به صادرکننده بنزین نیز تبدیل می‌شویم.

سالاری در پایان گفت: با انجام کار‌های ساده‌ای مانند تنظیم موتور خودرو، تعویض فیلتر، تغییر در سبک رانندگی می‌توان موفق به صرفه‌جویی در سوخت شد.