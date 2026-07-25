جوان آنلاین: شرکت آتاری با همکاری انترتینمنت ۳۶۰، قراردادی با یونیورسال پیکچرز امضا کرده است که به این استودیو حق ساخت فیلم از ۱۰ عنوان کلاسیک بازیهای ویدئویی آتاری را میدهد.
به گزارش ایسنا، وید رزن، رئیس و مدیرعامل آتاری، در تأیید این خبر به ددلاین گفت: «برای بیش از پنج دهه، آتاری بازیها و جهانهایی خلق کرده است که مدتها پس از انتشار اولیه، بخشی از فرهنگ عامه باقی ماندهاند. ما از همکاری با یونیورسال و انترتینمنت ۳۶۰، برای آوردن روح برند نمادین و بازیهایمان به رسانهای جدید، هیجانزده هستیم.»
۱۰ عنوان شامل بازیهایی هستند که ما با آنها بزرگ شدیم و تا چشمهایمان خسته میشد، بازی کردیم: آسترویدز (Asteroids)، ادونچر (Adventure)، برزرک (Berzerk)، بریکآوت (Breakout)، سنتیپد (Centipede)، کریستال کسلز (Crystal Castles)، میلیپد (Millipede)، میسایل کاماند (Missile Command)، پانگ (Pong) و یارز ریونج (Yars' Revenge).
به گزارش ددلاین، محرک این پروژه، یک فیلمنامه اختصاصی از مت رایلی، مدیر اجرایی سابق یونیورسال که به نویسندگی و تهیهکنندگی روی آورده و کارل هامپ، تهیهکننده فیلم «پسر جهنمی» است که در فیلم «سفر جنگل» نیز کار کرده، بود.
گایمون کاسادی، بنیانگذار شرکت انترتینمنت ۳۶۰ گفت: «مت رایلی و من با بازیهای کنسول آتاری ۲۶۰۰ بزرگ شدیم و از آن زمان تاکنون طرفدار آنها باقی ماندهایم. بهترین بازیهای آتاری شما را به یک جهان میانداختند و بقیه کار را به تخیل شما واگذار میکردند. کارل و مت فرصتی دیدند تا همان روحیه را گرفته و یک ماجراجویی بزرگ و اصیل براساس آن بسازند. از لحظهای که فیلمنامه را خواندیم، معتقد بودیم که یک فیلم عالی بر اساس آن ساخته میشود.»