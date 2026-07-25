جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز شنبه گفت که هرگونه نقض تمامیت ارضی سوریه غیرقابل قبول است و از جامعه بین‌المللی خواست تا از طریق شورای امنیت سازمان ملل اقدام کند.

به گزارش مهر، دبیر کل سازمان ملل در یک کنفرانس خبری با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه رژیم جولانی پس از آغاز سفر سه روزه خود به سوریه تأکید کرد که بلندی‌های جولان که در سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل اشغال شد، خاک سوریه است و نقض حاکمیت دمشق غیرقابل قبول است.

او بر تعهد سازمان ملل به تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت سوریه تأکید کرد و خواستار پایان دادن به همه نقض‌های اسرائیل شد و خاطرنشان کرد که آنچه متعلق به سوری‌ها است را نمی‌توان از آنها گرفت.

این اولین سفر یک دبیرکل سازمان ملل متحد به این کشور از زمان بان کی مون در سال ۲۰۰۹ است.

این سفر همچنین شامل بازدید میدانی برای بازرسی از نیرو‌های ناظر سازمان ملل مستقر در بلندی‌های جولان به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای نظارت بر تعهدات تحت توافق آتش‌بس با اسرائیل است.