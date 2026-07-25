جوان آنلاین: سینما‌های سراسر کشور در هفته‌ای که گذشت در حالی میزبان بیش از ۳۶۳ هزار مخاطب شدند که با توجه به آمار هفته قبل سالن‌های سینما با رشد ۷۸ درصدی مخاطبان روبه‌رو شدند. هجدهمین هفته از سال جاری در حالی سپری شد که در بازه زمانی شنبه ۲۷ تیر تا پایان روز جمعه ۲ مرداد سینما‌های سراسر کشور میزبان ۳۶۳ هزار و ۳۲۰ مخاطب شده و گیشه سالن‌ها نیز به فروشی معادل ۵۱ میلیارد و ۳۵۸ میلیون تومان رسیدند.

البته این آمار بدون درنظر گرفتن اکران‌های غیرایرانی یعنی فیلم‌های خارجی و بازی فینال جام جهانی ۲۰۲۶ است. در صورتی که آمار فیلم‌های خارجی و بازی فوتبال را در نظر بگیریم، کل مخاطبین سینما ۴۱۱ هزار و ۸۹۷ نفر و میزان فروش کل سینمای کشور نیز بیش از ۶۲ میلیارد تومان است. این درحالی است که هفته گذشته فروش کل سینمای ایران ۳۵ میلیارد تومان بوده است.

فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۱۵۰ هزار و ۸۳۸ مخاطب، «زنده‌شور» ساخته کاظم دانشی با ۱۳۷ هزار و ۸۲۷ مخاطب، «ماجراجویی در جزیره جیمزباند» به کارگردانی بهمن گودرزی با ۲۹ هزار و ۴۹ مخاطب، «تهران کنارت» به کارگردانی علی بهراد با ۷ هزار ۹۲۶ مخاطب و «آنتیک» به کارگردانی هادی نائیجی با ۷ هزار و ۵۲۴ مخاطب نیز به‌عنوان پنج فیلم بر مخاطب هفته گذشته معرفی شدند.

با توجه به آمار ثبت‌شده در سامانه مدیرت فروش و اکران سینما (سمفا) تا پیش از این، رکورد پرمخاطب‌ترین هفته سال مربوط به بازه زمانی ۲ الی ۸ خرداد با ۲۹۷ هزار مخاطب بوده و اکنون با ارائه بیش از ۳۶۳ هزار قطعه بلیت، هفته هجدهم در مقایسه با هفته گذشته با رشد ۷۸ درصدی مواجه شده و پرمخاطب‌ترین هفته از ابتدای سال جاری عنوان گرفت.

ناگفته نماند این میزان فروش با میزان بازه زمانی مشابه در سال گذشته فاصله دارد و باید دید که آیا می‌توان به میزان فروش سال قبل دست پیدا کرد یا خیر؟