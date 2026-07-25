کد خبر: 1370746
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۸
اقتصاد » اخبار کلی

صرفه‌جویی ۶ میلیارد لیتری بنزین با توزیع ۶ میلیارد مترمکعب سی‌ان‌جی

1 مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از صرفه‌جوئی ۶ میلیارد لیتر بنزین در کشور، با توزیع بیش از ۶ میلیارد مترمکعب گاز سی‌ان‌جی در سال گذشته خبر داد.

جوان آنلاین: سعید رحمان سالاری، مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی امروز (شنبه، ۳ مرداد) در برنامه تلویزیونی با اعلام این خبر گفت: هم اکنون حدود ۲۳۷۰ جایگاه سی ان جی در کشور داریم که بیش از ۹۵ درصد این جایگاه‌ها فعال هستند. 

به گزارش ایسنا، وی افزود: از میان ۲۶ میلیون خودروی سبک و نیمه سنگین بنزین‌سوز کشور، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار، معادل بیش از ۱۵ درصد خودرو‌های کشور، دوگانه‌سوز هستند. 

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به این که هم‌اکنون به ازای هر ۱۶۰۰ خودرو، یک جایگاه سی ان جی در کشور وجود دارد، افزود: ظرفیت توزیع سی‌ان‌جی کشور هم‌اکنون بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است که از این میزان روزانه ۱۶ میلیون مترمکعب در روز آن فعال است.

رحمان‌سالاری همچنین درباره اجرای پویش ایران همدل برای توزیع گاز سی ان جی رایگان در کشور گفت: این پویش با پیشنهاد انجمن صنفی سی ان جی و کانون جایگاه داران سی ان جی کشور اجرائی شده است و در قالب آن تا حدود ۱۰۰۰ جایگاه به این پویش وصل شده و گاز رایگان به خودرو‌ها توزیع می‌کنند. 

وی افزود: هزینه سوختگیری توسط جایگاه‌داران به صورت داوطلبانه پرداخت می‌شود که قابل تقدیر است. 

وی درباره دلایل عدم افزایش سهم سی ان جی در سال‌های اخیر در کشور گفت: مهمترین عامل عدم تولید خودرو‌های دوگانه سوز در کشور است، اوج تولید در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بوده است، اما پس از آن به مرور کاهش یافت.

تولید ۵۵ هزار خودروی گازسوز به همت پالایش و پخش 

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بیان کرد: یکی دیگر از مهمترین دلایل عدم رشد خودرو‌های جایگزین، اختلاف قیمت کم بنزین و سوخت‌های جایگزین بوده است، اما خوشبختانه در سال گذشته با منعقد کردن قرارداد با خودروساز‌ها برای تولید خودرو‌های باری و تاکسی ۵۵ هزار خودرو قرار داد بستیم که بیش از ۷۵ درصد این قرارداده خوشبختانه تحویل شده است.

رحمان‌سالاری تصریح کرد: در قالب این قرارداد ۳۰ هزار خودرو از طریق شرکت سایپا و ۲۵ هزار خودرو از طریق شرکت ایران خودرو تولید خواهد شد.

رشد ۲۰۰ برابری تبدیل خودرو‌ها در سال گذشته 

وی همچنین درباره تبدیل خودرو‌ها به گازسوز نیز گفت: در حوزه تبدیل هم با مصوبه شورای اقتصاد در سال ۹۸، تبدیل کارگاهی را شروع کردیم و از آن سال تاکنون ۴۳۰ هزار خودرو به صورت کارخانه‌ای تبدیل شده است؛ همچنین در سال گذشته (۱۴۰۴) ۶۷ هزار خودرو تبدیل کارگاهی شده است که در مجموع تبدیل کارخانه‌ای و کارگاهی در سال ۱۴۰۴، شاهد رشد ۲۰۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۳ بوده‌ایم.

اجرای سومین پویش عرضه رایگان سی‌ان‌جی در کشور 

اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور نیز در این برنامه با معرفی پویش ایران همدل برای عرضه رایگان سی‌ان‌جی در کشور گفت: جایگاه داران سی ان جی در یک پویش ملی برای سومین بار، عرضه رایگان سی ان جی را برای همدلی با مردم و در جهت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود آغاز کردند. 

وی افزود: نخستین بار در جنگ ۱۲ روزه این کار را در تهران آغاز کردیم و سپس استان قم و باقی استان‌ها به آن پیوستند.

رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور تأکید کرد: در جنگ ۴۵ روزه نیز این فراخوان از روز دوم آغاز شد و در سرتاسر کشور به این نهضت ملی پیوستند. 

دادرس با تقدیر از عملکرد خوب وزارت نفت برای تخصیص بودجه‌های لازم برای خودروساز‌ها گفت: به صورت شبانه‌روزی، بیش از ۵ هزار دیسپنسر در اوج مصرف ۱۵۰ میلیون لیتری بنزین در ایام جنگ، فعال بوده است، گفت: در مرحله سوم اجرای این پویش تاکنون بیش از ۶۰۰ جایگاه در این طرح شرکت کردند.

برچسب ها: صرفه جویی ، بنزین ، گاز CNG
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