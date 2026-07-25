کد خبر: 1370744
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۴
اقتصاد » اخبار کلی

اختلاف دلار آزاد وحواله به ۲۷ درصد رسید؛ شکاف ارزی کمتر ازمیانگین ۱۴۰۴

1 اختلاف نرخ دلار آزاد و حواله مرکز مبادله به ۲۷ درصد رسید؛ رقمی پایین‌تر از میانگین ۳۳ درصدی از ابتدای ۱۴۰۴.

جوان آنلاین: بررسی روند اختلاف نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ حواله مرکز مبادله طلاو ارز ایران نشان می‌دهد شکاف میان این دو نرخ هم‌اکنون به 27 درصد رسیده است.

به گزارش تسنیم، داده‌های آماری از ابتدای سال 1404 تاکنون حاکی از آن است که دامنه نوسان این شکاف ارزی بسیار گسترده بوده است؛ به‌گونه‌ای که کمترین اختلاف ثبت‌شده حدود 3 درصد و بیشترین اختلاف به 82 درصد رسیده است. همچنین میانگین اختلاف نرخ دلار آزاد و حواله در این دوره حدود 33 درصد برآورد می‌شود.

بر این اساس، شکاف فعلی 27 درصدی اگرچه همچنان قابل توجه است، اما 6 واحد درصد کمتر از میانگین ثبت‌شده از ابتدای سال 1404 محسوب می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش نسبی فاصله میان نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز باشد.

کارشناسان معتقدند کاهش فاصله میان نرخ ارز آزاد و حواله، در صورت تداوم، می‌تواند از شدت انگیزه‌های آربیتراژی و سفته‌بازی در بازار ارز بکاهد و به افزایش کارایی سازوکار مرکز مبادله در تأمین ارز تجاری کمک کند. با این حال، تثبیت این روند نیازمند تداوم تعادل میان عرضه و تقاضای ارز، مدیریت انتظارات تورمی و ثبات متغیرهای کلان اقتصادی است.

برچسب ها: نرخ دلار ، بازار آزاد ، مرکز مبادله ارز و طلا
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