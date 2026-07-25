جوان آنلاین: آیین اختتامیه دهمین کنگره ملی شعر ایثار به میزبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران در شیراز برگزار شد. این مراسم با حضور یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمد کرم‌اللهی، مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعی از مسئولان، اساتید، شاعران، خانواده‌های معظم شهدا و فعالان عرصه فرهنگ و هنر همراه بود.

این رویداد ملی با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و بهره‌گیری از ظرفیت شعر و ادبیات برای انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار شد و شاعران از سراسر کشور آثار خود را در قالب‌های مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

بر اساس آمار اعلام‌شده، در دهمین دوره کنگره ملی شعر ایثار، یک هزار و ۶۹۴ نفر در بخش‌های مختلف حضور یافتند و در مجموع چهار هزار و یک اثر به دبیرخانه ارسال شد. آثار پس از بررسی و داوری توسط هیأت داوران، در بخش‌های اصلی و ویژه ایثارگران ارزیابی و برگزیدگان نهایی معرفی شدند.

استقبال گسترده شاعران از این دوره، نشان‌دهنده جایگاه شعر متعهد در روایت فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت و توجه فعالان ادبی به این حوزه است.

یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در این مراسم با اشاره به جایگاه هنر در انتقال ارزش‌های انسانی و الهی اظهار داشت: اگر ایثار و شهادت را یک پیام بدانیم، هنر بهترین رسانه برای رساندن این پیام به جامعه است؛ رسانه‌ای که می‌تواند مفاهیم بلند ایثار را از صفحات تاریخ به تجربه‌ای زنده و ماندگار در قلب مخاطبان تبدیل کند.

وی شعر را یکی از اثرگذارترین قالب‌های هنری برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت دانست.

سلیمانی همچنین بر نقش شاعران، نویسندگان، کانون‌های فرهنگی و هنری و فعالان عرصه فرهنگ در تبیین و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تأکید کرد.

محمد کرم‌اللهی، مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این مراسم با بیان اینکه فرهنگ شهادت همواره زنده و ماندگار خواهد بود، اظهار کرد: دشمنان هر اندازه برای کمرنگ کردن ارزش‌های الهی تلاش کنند، هرگز قادر به خاموش کردن نور شهادت نخواهند بود؛ زیرا مسیر حق، مسیر روشنایی است.

وی ادامه داد: شعر از گذشته تاکنون یکی از مهم‌ترین رسانه‌های فرهنگی ایران بوده و همواره روایتگر صبر، استقامت، مقاومت و پیروزی مردم این سرزمین بوده است و امروز نیز می‌تواند این رسالت را برای نسل‌های آینده ادامه دهد.

در بخش شعر کلاسیک، مهدی جهاندار از استان اصفهان موفق به کسب رتبه نخست شد. مریم پیله‌ور از گیلان و عادل حیدری از چهارمحال و بختیاری نیز به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.

در رشته شعر نو و نیمایی، جواد صفری از خراسان جنوبی رتبه نخست را به دست آورد، زهرا شایق از یزد دوم شد و زیبا خدابخشی از کهگیلویه و بویراحمد در جایگاه سوم قرار گرفت. همچنین یوسف علی‌پور از استان خوزستان شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش سرود، ترانه و تصنیف نیز فروغ تنگاب جهرمی از فارس، افسانه سادات حسینی از خراسان رضوی و رضا یزدانی از تهران به عنوان برگزیدگان شایسته تقدیر معرفی شدند.

معرفی برگزیدگان بخش ویژه ایثارگران

در رشته شعر کودک و نوجوان، فاطمه غلامی از یزد رتبه نخست را کسب کرد، فرشته ابراهیمی‌نیا از قم دوم شد و حسین عبدی از گلستان در جایگاه سوم قرار گرفت. همچنین سمیه تورجی از فارس شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش شعر کلاسیک ویژه ایثارگران نیز آسیه بختیاری از قزوین و زهرا سپه‌کار از اصفهان به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

همچنین در رشته شعر نو و نیمایی این بخش، معصومه کولیوند و امین جابری، هر دو از استان همدان، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به دست آوردند.

پایان دهمین کنگره ملی شعر ایثار در حالی رقم خورد که استقبال گسترده شاعران، ارسال بیش از چهار هزار اثر و حضور فعال اهالی فرهنگ و هنر، بار دیگر نقش شعر را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای روایت فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت برجسته کرد؛ ظرفیتی که می‌تواند در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار به نسل‌های آینده، نقشی ماندگار و اثرگذار ایفا کند.