سردار کارگر: آمریکا رؤیای «صلح از طریق قدرت» را به گور خواهد برد

جوان آنلاین: سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، صبح امروز (شنبه) در آیین امضای تفاهمنامه همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و سازمان جمعیت هلالاحمر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، امام خامنهای شهید و شهدا، برای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت کرد و از تلاشهای جهادی و ایثارگرانه امدادگران و داوطلبان هلالاحمر در سراسر کشور قدردانی کرد.
به گزارش دفاع پرس، سردار کارگر در ادامه با اشاره به نقشآفرینی مردم ایران در صحنههای مختلف انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی با عنایت خداوند متعال، الهام از اسلام ناب محمدی (ص) و مکتب اهلبیت (ع)، بهویژه با الگوگیری از حماسه عاشورا و با معماری امام خمینی (ره) و مهندسی امام خامنهای شهید، و حضور و پشتیبانی ملت بزرگ ایران بهعنوان یک نظام الهی شکل گرفت و توانست در مقابل ستمگران عالم و مستکبرین جهان بایستد و از بشریت، اسلام و حقوق مستضعفین جهان دفاع کند و سربلند باشد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت افزود: این ملت روز و شب برای دفاع از اسلام و ایران عزیز در همه عرصهها حضور دارد و حماسه میآفریند؛ این مردم تربیتیافته انقلاب اسلامی و امامین انقلاب هستند. مقام معظم رهبری حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) نیز ثمره این شجره طیبه و تربیتیافته مکتب خمینی کبیر و خامنهای شهید است.
سردار کارگر با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی در وضعیت شکست و بنبست قرار گرفتهاند، تصریح کرد: آمریکای جنایتکار و حامیان آن امروز در باتلاق و مخمصه عجیبی گرفتار شدهاند و نمیدانند چه کنند و نه راه پس دارند و نه راه پیش. شکست مفتضحانه آنها در جنگهای اخیر، بهویژه جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان، برای آمریکا و رژیم صهیونیستی رسوایی تاریخی به همراه داشته است.
وی بیان داشت: دشمنان تلاش میکنند با پرچم دروغین پیروزی از این شکستها خارج شوند، اما ملتهای خودشان، مردم ایران و حتی طرفدارانشان نیز این ادعا را نمیپذیرند و آنان را شکستخورده میدانند.
سردار کارگر با تأکید بر اینکه رئیسجمهور ملعون و جنایتکار آمریکا بهدنبال «صلح از طریق قدرت» است، گفت: ملت بزرگ ایران و رزمندگان اسلام این آرزو را برای دشمنان حرام و تلخ کردهاند و انشاءالله این آرزو را با مرگ خود و همپیمانانشان به گور خواهند برد.
وی با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت ملی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در این دنیا سربلند و سرافراز باشیم، باید قدرتمند باشیم. هرگاه قدرت بازدارندگی داشته باشیم، کسی به ما حمله نمیکند. ما باید در همه ابعاد نظامی، علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را تقویت کنیم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: به حول و قوه الهی، با رهبری مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم بزرگ ایران، آینده ایران بسیار درخشان است و من به آینده بسیار امیدوارم. جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان یک بُعد از ایران قوی و مستحکم را به جهان نشان داد و انشاءالله دنیا ابعاد دیگر آن را نیز خواهد دید.
سردار کارگر در ادامه این نشست با قدردانی از تلاشهای جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، این مجموعه را نهادی انقلابی، مردمی و برآمده از انقلاب اسلامی توصیف کرد و افزود: هلالاحمر امروز در ایران نهادی است همانند سپاه پاسداران، بسیج و جهاد سازندگی که در بستر انقلاب اسلامی متولد شده و در همه صحنهها حضوری مؤثر و فعال دارد.
وی با اشاره به تفاوت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران با ساختار پیش از انقلاب افزود: هلالاحمر امروز با «شیر و خورشید» قبل از انقلاب متفاوت است و توفیقات آن در داخل و حتی در سطح جهانی زبانزد عام و خاص است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه تجارب هلالاحمر باید ثبت و به دانش تبدیل شود، اظهار داشت: پیشنهاد میکنم در هلالاحمر سازوکاری برای ثبت تجربهها ایجاد شود تا این تجارب به دانش، راهبرد، تاکتیک و تکنیک تبدیل شده و در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مورد استفاده قرار گیرد. به اعتقاد من، حتی ایجاد رشته دانشگاهی، دانشکده یا مدرسه عالی برای هلالاحمر در کشور ضروری است.
وی تأکید کرد: هلالاحمر میتواند مبدع برخی تکنیکها در سطح جهانی باشد و اگر تجارب این مجموعه به شکل علمی ثبت و نظاممند شود، ارزش بسیار زیادی خواهد داشت.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به همکاری این بنیاد با دستگاههای مختلف کشور گفت: ما در بنیاد به مجموعه هلالاحمر افتخار میکنیم و به برادر بزرگوارم آقای دکتر کولیوند و همه مسئولان و کارکنان این مجموعه عرض میکنیم که آماده همکاری هستیم تا اسناد، مدارک و تجارب هلالاحمر به سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت در بنیاد منتقل شود و برای همیشه در تاریخ بماند.
سردار کارگر افزود: مسئولیت ثبت و حفظ اسناد دفاع مقدس در کشور بر عهده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت است و در حال حاضر از ارتش، سپاه، فراجا و سایر دستگاههای دولتی نیز این اسناد در حال گردآوری و ثبت است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان گفت: در این جنگها هلالاحمر خوش درخشید. در هر صحنهای که نیروهای ما با دوستان هلالاحمر هماهنگ بودند، همکاری بسیار خوبی در مستندسازی و امدادرسانی صورت گرفت. من خودم از نزدیک حضور هلالاحمر را دیدهام و واقعاً همان روحیه بسیجی، جهادی و انقلابی در این مجموعه مشهود است.