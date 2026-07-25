کد خبر: 1370704
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تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۴
اقتصاد » اخبار کلی

مردم در تصمیم‌های حوزه سوخت غافلگیر نخواهند شد

سوخت مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: دولت در موضوع بنزین به‌دنبال غافلگیر کردن مردم نیست و اگر قرار باشد تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود، پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید و پس از دریافت بازخوردها، تصمیم نهایی اعمال خواهد شد.

جوان آنلاین: محمدصادق عظیمی‌فر- مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور- با اشاره به حملات اخیر به زیرساخت‌های انرژی کشور گفت: دشمن تلاش کرد با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی، در تأمین برق، گاز و سوخت مورد نیاز مردم اختلال ایجاد کند، اما با اقدامات انجام‌شده، آثار این حملات به حداقل رسیده گرچه استمرار عرضه مستلزم همراهی بیشتر مردم عزیز است.

به گزارش ایسنا، عظیمی‌فر افزود: حمله به پارس جنوبی، خوراک میعانات گازی پالایشگاه‌ها و تأسیسات تولید فرآورده‌های نفتی را تحت تأثیر قرار داد، برای مثال پالایشگاه لاوان هدف حمله قرار گرفت و بخشی از ظرفیت آن کاهش یافت. همچنین به دلیل آسیب به تأسیسات انتقال و ذخیره‌سازی سوخت در ری، پالایشگاه تهران با محدودیت در بهره‌برداری روبه‌رو شد. از سوی دیگر به دلیل محاصره در جنوب و آسیب به برخی پالایشگاه‌های کشورهای شمال ایران، تأمین فرآورده از محل واردات نیز با چالش مواجه گردید.

وی ادامه داد: چنین شرایطی موجب شد ورودی ذخایر سوخت کشور با محدودیت روبه‌رو و تأمین پایدار بنزین با چالش جدی مواجه شود، اما با مجموعه اقداماتی که از سوی وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش صورت گرفت، پایداری زنجیره تأمین سوخت حفظ شد.

 CNG و حمل‌ونقل عمومی؛ دو راهکار مدیریت مصرف

عظیمی‌فر با بیان اینکه در ماه‌های مرداد و شهریور، به دلیل اوج مصرف و محدودیت‌های ایجادشده در تولید و واردات، امکان تأمین پایدار سوخت بدون همکاری مردم وجود ندارد، گفت: اولویت ما تغییر رفتار در بخش مصرف است، نه ایجاد فشار بر مردم یا محدود شدن نیازهای ضروری آنان.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور با بیان اینکه استفاده بیشتر از سوخت CNG می‌تواند فشار بر مصرف بنزین را کاهش دهد، گفت: در حال حاضر حدود چهار میلیون خودروی دوگانه‌سوز و دو هزار و ۵۰۰ جایگاه CNG در کشور فعال هستند که اکنون تعدادی از این جایگاه‌ها عرضه CNG را داوطلبانه رایگان کرده‌اند.

وی استفاده از حمل‌ونقل عمومی، کاهش ترددهای غیرضروری، پیاده‌روی یا دوچرخه‌سواری در مسیرهای کوتاه، رعایت سرعت مجاز و نگهداری مناسب خودروها را از دیگر راهکارهای مدیریت مصرف عنوان کرد و گفت: حمل‌ونقل عمومی نیز برای تشویق مردم به استفاده بیشتر، رایگان شده است.

شش شهید در مسیر پایداری تأمین سوخت

معاون وزیر نفت تأکید کرد: دولت همه ظرفیت‌های خود را شبانه‌روزی برای حفظ پایداری تأمین سوخت به کار گرفته و در این مسیر، شش نفر از کارکنان صنعت پالایش و پخش بر اثر حملات دشمن به شهادت رسیده‌اند.

سهمیه‌بندی و جیره‌بندی؛ تجربه کشورهای درگیر بحران سوخت

عظیمی فر با اشاره به شرایط جهانی بازار سوخت گفت: در بسیاری از کشورهای جهان نیز محدودیت، سهمیه‌بندی، جیره‌بندی یا افزایش قیمت سوخت اعمال شده است، اما دولت با هدف حمایت از معیشت مردم، تا حد امکان از افزایش قیمت و اعمال محدودیت‌های گسترده خودداری کرده است.

هدف از محدودیت‌های احتمالی؛ حفظ پایداری عرضه سوخت

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور افزود: اگر مردم در استفاده از CNG، حمل‌ونقل عمومی و کاهش مصرف همکاری کنند، سیاست‌های محدودکننده به حداقل خواهد رسید؛ اما در صورت ادامه مصرف بالا و تداوم محدودیت‌های تولید و واردات ناشی از آسیب به تأسیسات، ممکن است برای حفظ پایداری عرضه و امنیت انرژی کشور، تصمیماتی اتخاذ شود که هدف آن تامین پایدار سوخت است.

مردم در تصمیم‌های حوزه سوخت غافلگیر نخواهند شد

عظیمی‌فر تصریح کرد: دولت نشان داده در موضوع بنزین به‌دنبال غافلگیر کردن مردم نیست و اگر قرار باشد تصمیمی در این حوزه اتخاذ شود، پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید و پس از دریافت بازخوردها، تصمیم نهایی اعمال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور در پایان تأکید کرد: در صورت نیاز به هرگونه تصمیم جدید به دلیل محدودیت‌های تولید، واردات یا آسیب به تأسیسات، موضوع پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید، نظرات و بازخوردها دریافت می‌شود و سپس تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد؛ دولت مردم را غافلگیر نخواهد کرد. 

برچسب ها: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ، سبد سوخت ، قیمت بنزین
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