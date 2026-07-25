جوان آنلاین: غلامحسین کریمی گفت: برای سفرهای اربعین، ظرفیت حدود ۳۰۰ هزار صندلی در نظر گرفته شده که از طریق قطارهای برنامه‌ای و روزانه هفت قطار فوق‌العاده در مسیرهای منتهی به مرزهای غرب و جنوب کشور در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، کریمی با اشاره به مسیرهای ریلی منتهی به مرزهای اربعین افزود: در حال حاضر قطارها تا شهرهای اهواز، خرمشهر و کرمانشاه تردد می‌کنند و زائران از این شهرها به سمت مرزهای خروجی منتقل می‌شوند.

وی گفت: برای تسهیل تردد در نقطه صفر مرزی، ریل‌باس‌ها با سه سیر روزانه جابجایی زائران بین ایستگاه خرمشهر و مرز شلمچه را بر عهده دارند.

معاون مسافری شرکت راه‌آهن با اشاره به خدمات ویژه اربعین گفت: یکی از ویژگی‌های برنامه امسال، برقراری امکان خرید بلیت کانکشن (اتصالی) برای استان‌هایی است که فاقد مسیر مستقیم ریلی به مرز هستند؛ به عنوان نمونه زائران می‌توانند از مسیرهایی مانند رشت- خرمشهر به صورت ترکیبی استفاده کنند.

وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات افزود: هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری انجام شده و بر تکریم زائران، رعایت حقوق مسافران و ارائه خدمات مطلوب در قطارها و ایستگاه‌های مبدأ، مقصد و بین‌راهی تأکید شده است.

کریمی با تأکید بر اینکه اکثر قطارهای پیش‌بینی شده از نوع چهار تخته و شش تخته با کیفیت ارتقا یافته هستند گفت: هماهنگی با شرکت‌های حمل‌ونقل برای آماده‌سازی فنی واگن‌ها انجام شده است. همچنین در ایستگاه شلمچه برای مقابله با گرما، فضای سرپوشیده ۶۰۰ متر مربعی مجهز به سامانه‌های سرمایشی و مه‌پاش ایجاد شده است.

وی درباره قیمت بلیت قطارهای اربعین نیز گفت: امسال برای ایام اربعین هیچ‌گونه افزایش قیمت بلیت اعمال نشده و نرخ‌ها همان تعرفه‌های مصوب سالانه است که در ابتدای سال ابلاغ می‌شود.

معاون مسافری راه‌آهن تصریح کرد: هیچ‌گونه افزایش قیمتی در بلیت‌های اربعین اعمال نشده و فروش با نرخ مصوب ابتدای سال انجام می‌شود. زائران می‌توانند در صورت مشاهده تخلف یا گران‌فروشی، مراتب را به صورت شبانه‌روزی به سامانه ۵۱۴۹ اطلاع دهند.

کریمی همچنین به زائران توصیه کرد هم‌زمان با تهیه بلیت رفت، نسبت به خرید بلیت برگشت نیز اقدام کنند تا در زمان بازگشت با مشکل کمبود ظرفیت مواجه نشوند.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی مسافران خط قرمز راه‌آهن است، گفت: همه ظرفیت‌ها برای ارائه سفری ایمن و مطلوب به زائران اربعین بسیج شده و تلاش می‌شود خدمات بدون وقفه و با بهترین کیفیت ارائه شود.