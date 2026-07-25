کد خبر: 1370702
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۷
اقتصاد » اخبار کلی

تامین ۳۰۰ هزار صندلی قطار برای جابجایی زائران/ نرخ بلیت‌ها افزایش نمی‌یابد

ریلی معاون شرکت راه‌آهن از پیش‌بینی ظرفیت حدود ۳۰۰ هزار صندلی برای جابجایی زائران اربعین حسینی خبر داد و اعلام کرد: نرخ بلیت‌ها افزایش نخواهد داشت.

جوان آنلاین: غلامحسین کریمی گفت: برای سفرهای اربعین، ظرفیت حدود ۳۰۰ هزار صندلی در نظر گرفته شده که از طریق قطارهای برنامه‌ای و روزانه هفت قطار فوق‌العاده در مسیرهای منتهی به مرزهای غرب و جنوب کشور در اختیار زائران قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، کریمی با اشاره به مسیرهای ریلی منتهی به مرزهای اربعین افزود: در حال حاضر قطارها تا شهرهای اهواز، خرمشهر و کرمانشاه تردد می‌کنند و زائران از این شهرها به سمت مرزهای خروجی منتقل می‌شوند.

وی گفت: برای تسهیل تردد در نقطه صفر مرزی، ریل‌باس‌ها با سه سیر روزانه جابجایی زائران بین ایستگاه خرمشهر و مرز شلمچه را بر عهده دارند.

معاون مسافری شرکت راه‌آهن با اشاره به خدمات ویژه اربعین گفت: یکی از ویژگی‌های برنامه امسال، برقراری امکان خرید بلیت کانکشن (اتصالی) برای استان‌هایی است که فاقد مسیر مستقیم ریلی به مرز هستند؛ به عنوان نمونه زائران می‌توانند از مسیرهایی مانند رشت- خرمشهر به صورت ترکیبی استفاده کنند.

وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، با تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات افزود: هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری انجام شده و بر تکریم زائران، رعایت حقوق مسافران و ارائه خدمات مطلوب در قطارها و ایستگاه‌های مبدأ، مقصد و بین‌راهی تأکید شده است.

کریمی با تأکید بر اینکه اکثر قطارهای پیش‌بینی شده از نوع چهار تخته و شش تخته با کیفیت ارتقا یافته هستند گفت: هماهنگی با شرکت‌های حمل‌ونقل برای آماده‌سازی فنی واگن‌ها انجام شده است. همچنین در ایستگاه شلمچه برای مقابله با گرما، فضای سرپوشیده ۶۰۰ متر مربعی مجهز به سامانه‌های سرمایشی و مه‌پاش ایجاد شده است.

وی درباره قیمت بلیت قطارهای اربعین نیز گفت: امسال برای ایام اربعین هیچ‌گونه افزایش قیمت بلیت اعمال نشده و نرخ‌ها همان تعرفه‌های مصوب سالانه است که در ابتدای سال ابلاغ می‌شود.

معاون مسافری راه‌آهن تصریح کرد: هیچ‌گونه افزایش قیمتی در بلیت‌های اربعین اعمال نشده و فروش با نرخ مصوب ابتدای سال انجام می‌شود. زائران می‌توانند در صورت مشاهده تخلف یا گران‌فروشی، مراتب را به صورت شبانه‌روزی به سامانه ۵۱۴۹ اطلاع دهند.

کریمی همچنین به زائران توصیه کرد هم‌زمان با تهیه بلیت رفت، نسبت به خرید بلیت برگشت نیز اقدام کنند تا در زمان بازگشت با مشکل کمبود ظرفیت مواجه نشوند.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی مسافران خط قرمز راه‌آهن است، گفت: همه ظرفیت‌ها برای ارائه سفری ایمن و مطلوب به زائران اربعین بسیج شده و تلاش می‌شود خدمات بدون وقفه و با بهترین کیفیت ارائه شود.

برچسب ها: حمل و نقل ریلی ، سفر اربعین ، زائران اربعین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

کلنگ بمب را می‌زنید!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

انتقام فوتبال از سیاست

پادوی حقیر نتانیاهو!

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

جغرافیای تنگه گویا است

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

لاروخا شایسته قهرمانی 

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

مرگ دروغین برای فریب طلبکاران + گفت‌وگو با متهم

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار