مهاجرانی، سخنگوی دولت با بیان اینکه نرخ کالابرگ فعلا افزایش پیدا نخواهد کرد، اظهار کرد: دولت علاقه‌مند به افزایش نرخ کالابرگ است، اما برای تحقق این امر باید منبع پایدار داشته باشیم، رویا فروشی نمی‌کنیم و آنچه واقعیت است را با مردم در میان می‌گذاریم.

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی روز شنبه در حاشیه آیین بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی و بانوان شهید جنگ تحمیلی اخیر که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، در پاسخ به سوالی در باره رویکردهای حذفی و سانسور محور صداوسیما، گفت: طبیعی است که رسانه ملی باید منعکس‌کننده تمام صداهای جامعه باشد، به ویژه صدای خدمتگزاران خود که دولت نیز شامل آن می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: در این زمینه اگر تذکری داده شده است در راستای ایجاد وفاق و وحدت میان مردم و جلوگیری از ایجاد هرگونه شقاق، شکاف و فاصله بوده است.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص تسهیلات اختصاص یافته به لنج‌های آسیب‌دیده در پی حملات دشمن به مناطق جنوب کشور گفت: گزارش سفر به استان‌های جنوبی را در جلسه فردای هیات دولت ارائه خواهم کرد، نظرات دوستان در بخش‌های مختلف به ویژه در ستاد بازسازی را جمع‌بندی و نتیجه را حتما اعلام خواهیم کرد.

مهاجرانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نحوه نظارت دولت بر فروش بلیت‌های اربعین، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از متولیان امر با همکاری ستاد اربعین، ذیل نظارت وزارت کشور در حال انجام کارها و برنامه‌ریزی‌های لازم هستند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص شایعه افزایش نرخ بنزین، تاکید کرد: در خصوص مدیریت مصرف بنزین نیاز به راهبردهایی داریم. دولت یارانه‌ای را برای بنزین اختصاص می‌دهد، لذا بدیهی است که برای تراز کردن مصرف بنزین باید راهکاری اتخاذ شود و در این امر شکی نیست، اما اینکه راهکار در خصوص «سهمیه» باشد و یا «قیمت»، حتما خدمت مردم با دقت، صراحت و شفافیت همچون گذشته اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه نرخ کالابرگ فعلا افزایش پیدا نخواهد کرد، اظهار کرد: دولت علاقه‌مند به افزایش نرخ کالابرگ است اما برای تحقق این امر باید منبع پایدار داشته باشیم، رویا فروشی نمی‌کنیم و آنچه واقعیت است را با مردم در میان می‌گذاریم.

مهاجرانی در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص قاچاق سوخت تاکید کرد: قاچاق سوخت به دلیل اختلاف نرخ میان دو سوی مرز صورت می‌گیرد، استانداران جنوبی پیشنهاداتی مطرح کرده‌اند که بررسی می‌شود و در صورت امکان اجرا خواهد شد.