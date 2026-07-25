بورس به مدار صعود برگشت

جوان آنلاین: شاخص کل بازار سرمایه در نخستین روز معاملاتی هفته ۱۰ هزار و ۴۳۷ واحد رشد کرده و به چهار میلیون و ۸۹۴ واحد رسیده است. همچنین شاخص کل هم وزن نیز ۷۸۰۰ واحد رشد کرد تا عدد آن به یک میلیون و ۳۶۳ واحد برسد.

به گزارش ایسنا، تعداد معاملات امروز نیز در بازار سرمایه ۵۹۲ هزار و ۶۸۴ فقره ثبت شده است. از سوی دیگر ارزش معاملات بازار به بیش از ۳۲ همت رسیده است.

همچنین نمادهای تاثیرگذار بر شاخص کل شامل شپنا، شبندر، فارس، پارسان، شپدیس، تاپیکو و شستا می شود.

فرابورس ایران نیز ۱۶۳ واحد رشد کرد و عدد آن به ۳۹ هزار و ۱۶ واحد رسید. تعدد معاملات این بازرا نیز ۳۴۶ هزار و ۲۸۹ فقره رسید.

نمادهای تاثیرگذار بر شاخص فرابورس نیز شامل سامان، بپاس، نیشکر، آریا، آریان و مارون می شود.